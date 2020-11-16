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Умерла бабушка сестер Хачатурян

10:00 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Лидия Хачатурян лишила внучек наследства и считала, что они виновны в смерти сына. Она была признана потерпевшей стороной, как и остальные родственники.

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Бабушка сестер Хачатурян умерла в Москве от острой сердечной недостаточности

Мать Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, умерла в Москве на 82 году жизни от острой сердечной недостаточности, переболев заболеванием, которое повлекла коронавирусная инфекция. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения семьи.

"Лидия Хачатурян скончалась. Предположительно, от острой сердечной недостаточности", - сказал собеседник агентства. По его словам, мать Хачатуряна после его смерти очень переживала трагедию в семье, переболела COVID-19, а также у нее был инсульт.

Адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко подтвердила ТАСС эту информацию. "Вчера, да, но не от ковида. Возраст", - уточнила она.

Лидия Хачатурян лишила внучек наследства и считала, что они виновны в смерти сына. Она была признана потерпевшей стороной, как и остальные родственники.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Согласно материалам дела, три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Дело в ее отношении рассматривается в Бутырском суде Москвы в закрытом режиме.

Источник: ТАСС

инсульт насмерть нож убийство Михаил Хачатурян Лидия Хачатурян
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