Раскрыл «секрет» закупки Турцией российских С-400 военный аналитик

В Турции массово уволили пилотов F-16

Увольнение правительством Турции со службы сотен пилотов многоцелевых истребителей F-16 после неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году серьёзно подорвало боеспособность военно-воздушных сил этой страны и стоит за интересом Анкары к закупке систем противовоздушной обороны у Москвы в кратчайшие сроки. Об этом спишет военный аналитик Майкл Пек.

«Подготовка лётчиков для боевых самолётов является очень затратной, — отмечает Пек. — По оценкам ВВС США, обучение нового пилота управлению таким самолётом, как F-35, стоит 11 миллионов долларов, в то время как многолетний опыт пилота-ветерана бесценен».

Однако по политическим соображениям правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана «настолько масштабно очистило свои военно-воздушные силы от потенциально нелояльных пилотов и лётных инструкторов, что теперь едва может управлять своими истребителями F-16», продолжает эксперт.

После неудавшейся попытки госпереворота турецкое правительство уволило тысячи военнослужащих за предполагаемые связи с движением Hizmet («Служение») исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает одним из организаторов и «идейным вдохновителем» военного путча. По словам Пека, после того как более 300 пилотов турецких ВВС оказались без работы, власти начали искать за границей соответствующих специалистов, чтобы восполнить дефицит. Но Соединённые Штаты отклонили просьбу Турции прислать лётных инструкторов и помочь союзнику по НАТО в подготовке новых пилотов для F-16. Затем Турция обратилась за помощью к Пакистану, который также имеет в своём авиапарке эти истребители-бомбардировщики американского производства, «но и это не сработало», утверждает аналитик, не поясняя причин срыва планов Анкары в вопросе налаживания сотрудничества с Исламабадом.

Как полагает Пек, дефицит кадров в ВВС Турции и вытекающее из этого снижение их боевого потенциала потребовали от военного-политического руководства предпринять асимметричный шаг в виде оперативной закупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Контракт с Москвой был подписан в 2017 году и два года спустя турецкая сторона получила первую партию оборонительных систем.

Напомним, жертвами военного путча в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года стали более 250 человек, свыше 2 тыс. получили ранения. За неудавшимся госпереворотом турецкие власти ввели режим чрезвычайного положения, отменённый в июле 2018 года. За прошедшее время под арест помещены десятки тысяч человек. Среди них — военнослужащие, сотрудники полиции, работники прокуратуры и судебных органов, журналисты, правозащитники, представители других профессий. Постоянно проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена турецкие власти считают лидером «террористической сети» FETÖ, причастной к попытке госпереворота. Анкара добивается от американской стороны экстрадиции Гюлена из США.

Министерство обороны Турции 25 июля 2019 года сообщило о завершении первого этапа поставок компонентов С-400 в страну. В рамках первого этапа выполнения контракта между Россией и Турцией на авиабазе «Мюртед» приземлилось 30 самолётов. Первые поставки С-400 в Турцию начались 12 июля прошлого года. Второй этап поставок российских ЗРК турецким партнёрам стартовал 27 августа и завершился 14 сентября. Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре С-400 в 2017 году. Турция приобрела четыре дивизиона ЗРК, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд.

Источник: eadaily.com