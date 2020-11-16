Как прятал тело в лесу, рассказал жестокий убийца 11-летней девочки

Он дал признательные показания о совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был.

В Свердловской области в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела установлен и задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки

Днём 12 ноября 2020 года 11-летняя жительница города Асбеста ушла из квартиры, расположенной в доме по улице Ленина, и пропала. По факту безвестного исчезновения малолетней следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).

Для расследования данного уголовного дела сформирована усиленная следственная группа, в состав которой вошли сотрудники территориального следственного отдела СКР, представители отдела криминалистики регионального СК России. Кроме того, практическая помощь в установлении всех обстоятельств случившегося оказывается сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в г. Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ. Координацию деятельности следственной группы на месте происшествия осуществляет руководство следственного управления СК России по Свердловской области.

В ходе следственно-оперативных мероприятий был проведён значительный объём работы, направленной на тщательное выяснение всех обстоятельств безвестного исчезновения девочки. Так, на причастность к пропаже малолетней проверено несколько десятков лиц, в том числе из числа ранее судимых граждан. Изъяты и проанализированы видеозаписи с камер видеонаблюдения по всем возможным маршрутам перемещения девочки. Проведён осмотр места жительства малолетней. Допрошены её родственники, знакомые, а также иные лица, в отношении которых имелись основания полагать, что они могут располагать значимой для следствия информацией. Активные поисковые мероприятия осуществлялись сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями общественности в лице волонтёров из добровольческих поисковых отрядов.

В результате проведённой работы сегодня установлен и задержан подозреваемый в безвестном исчезновении 11-летней девочки. Им оказался ранее судимый за совершение убийства местный житель, 1980 г.р. Он дал признательные показания о совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был. Днём 12 ноября он встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил её. От тела погибшей он избавился в тёмное время суток, вынеся на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый спрятал, прикрыв ветками деревьев.



В дальнейшем свои признательные показания подозреваемый подтвердил и детализировал в ходе их проверки на месте. Также мужчина продемонстрировал место сокрытия тела убитой, где оно и было обнаружено следственно-оперативной группой.

Точные обстоятельства ЧП устанавливаются в ходе следственных мероприятий. По уголовному делу назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и т.д. Продолжается осуществление осмотров места происшествия, предметов, допросов и иных необходимых следственных действий. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России.

Источник: sverdlovsk.sledcom.ru