Полный локдаун ввели в Бурятии

Такое решение приняли в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

В Бурятии приостановили работу ТЦ, общепита и кинотеатров

В Бурятии на две недели закрывают торговые центры, предприятия общественного питания, кинотеатры и салоны красоты в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства республики.

"С 16 ноября по 30 ноября включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов... приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров", - говорится в сообщении.

Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе для работников организаций, а также на предприятия общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих.



Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что ограничения продлевать не планируют.

"Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения", - приводятся слова Цыденова на сайте.