Вырыли две огромные ямы на месте фекального потопа у остановки "Дом ветеранов" Бердска. Снова рвет коллектор?

В последние годы здесь топили дорогу и остановку на ул. Рогачева Бердска фекалии. Теперь идут какие-то работы. Что именно делает подрядная организация, рассказал замдиректора КБУ Алексеенко. ,

Неоднократно рвало фекальный коллектор в Микрорайоне Бердска

Зачем вырыли две огромные ямы рядом с остановкой "Дом ветеранов" Бердска? Ответ на этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" узнал у замдиректора по строительству КБУ города Александр Алексеенко. Александр Алексеевич отметил, что на этом месте работает подрядная организация. Напомним, ранее здесь рвало коллектор, и фекалии топили дорогу и остановку на ул. Рогачева Бердска. Но в этот раз здесь идут другие работы.

- Здесь идет капитальный ремонт тепловой сети, - объяснил появление ям Алексеенко 16 ноября.