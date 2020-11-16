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Вырыли две огромные ямы на месте фекального потопа у остановки "Дом ветеранов" Бердска. Снова рвет коллектор?

10:49 16.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В последние годы здесь топили дорогу и остановку на ул. Рогачева Бердска фекалии. Теперь идут какие-то работы. Что именно делает подрядная организация, рассказал замдиректора КБУ Алексеенко.
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Неоднократно рвало фекальный коллектор в Микрорайоне Бердска

Зачем вырыли две огромные ямы рядом с остановкой "Дом ветеранов" Бердска? Ответ на этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" узнал у замдиректора по строительству КБУ города Александр Алексеенко. Александр Алексеевич отметил, что на этом месте работает подрядная организация. Напомним, ранее здесь рвало коллектор, и фекалии топили дорогу и остановку на ул. Рогачева Бердска. Но в этот раз здесь идут другие работы.

- Здесь идет капитальный ремонт тепловой сети, - объяснил появление ям Алексеенко 16 ноября.

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