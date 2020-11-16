Заговоры на деньги для их привлечения

Для богатой жизни необходим и недешевый кошелек. Не жалейте на него копейки: она действительно не будет лишней. Есть философская мысль о том, что подобное притягивается подобным.

Проще всего притягивать к себе деньги именно другими деньгами

В ожидании богатства многие пускаются на совершенно безрассудные поступки. Тем не менее, порой достаточно пары действенных заговоров — и деньги у вас в кармане. Попробуйте один из них и ощутите его действие.

Многие уже успели воспользоваться денежными заговорами, к примеру, подходящими для ежедневного использования. Но некоторые не знают о правилах, которые постоянно могут поддерживать ваш достаток. Вот основные из них:

При выборе кошелька не мелочитесь. Лучше всего выбрать тот, что вместительнее. Ведь вы собираетесь носить в нем большое богатство.

Для богатой жизни необходим и недешевый кошелек. Не жалейте на него копейки: она действительно не будет лишней. Есть философская мысль о том, что подобное притягивается подобным. Поэтому дорогой кошелек может сыграть немалую роль в привлечении достатка.

Идеальный цвет для кошелька — зеленый. Здесь и объяснять нечего, ведь это — цвет купюр.

Не оставляйте ваш кошелек пустым. В идеале, обязательно держите десятирублевую монету в отделе для мелочи и пятитысячную в отделе для купюр.

Не бойтесь быть щедрыми. Кто берет, тот должен уметь и отдавать. Поэтому давайте деньги в долг, когда можно, помогайте нищим и вообще занимайтесь благотворительностью.

Заговор на кошелек

Этот заговор необходимо проводить на растущую Луну. Кошелек обязательно должен быть не пустым. Определите такое место в комнате, куда ночью падает лунный свет. Как только появится Луна, в тишине и так, чтобы никто вам не помешал, произнесите заговор: «Луна-Луна, мне богатство дала. Как денежку положу, так вдвое больше получу. Сейчас и всегда, будет денег вдоволь у меня. Ты, кошелек, не худей, а толстей, чтобы не знать мне тяжелых дней. Ключ и замок, слово в комок. Твердо, как камень, его держи и с этого дня в жизнь обрати. Да будет так».

Положите в кошелек десяти рублевую монетку, которой там до этого не было, и оставьте на ночь под лунным светом. Повторяйте процедуру в течение недели. В среду и воскресенье вместо монеты кладите тысячную купюру. Для того, чтобы заговор действовал, не доставайте из кошелька деньги в течение трех часов до и после проведения заговора. Вы также можете провести другие заговоры на кошелек, чтобы привлечь к себе богатство наверняка.

Заговор на деньги

Проще всего притягивать к себе деньги именно другими деньгами. Так что для этого заговора потребуется зарубежная монета или купюра. Если это купюра, то сверните ее трубочкой, а если монетка, то подкиньте трижды и постарайтесь ни разу не уронить. Если у вас не получилось сделать это с третьего раза, то заговор стоит отложить до другого раза.

Крепко держа деньгу в кулаке, поднесите ее к губам и семь раз прошепчите: «Добро, добро на двор мой пришло. Я добро собрала, домой припасла. Буду я в достатке, буду я с деньгами, а коли не верите — увидите сами. Монетка-монетка, я тебя схороню, надежно приберегу, чтобы ты была всегда со мной и деньги приносила с собой». После того, как вы повторите это семь раз, скажите следующее для приведения заговора в действие. Эти слова можно говорить в полный голос, не нашептывая монетке.

«Монетка раз, монетка два. В достатке буду я всегда. Слово мое поймай и с этого дня исполняй. Да будет так отныне и всегда, обрати в жизнь мои слова».

После того, как вы закончите ритуал, уберите заговоренную деньгу так, чтобы никто не нашел ее и не взял.

Источник: dailyhoro