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Что общего у коронавируса и "испанки"? Рассказал врач

11:45 16.11.2020 Фото: pexels.com
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В распространении двух заболеваний наблюдаются определенные схожести.

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Врач рассказал об общих чертах распространения коронавируса и испанского гриппа
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал россиянам об общих чертах распространения коронавируса и испанского гриппа в беседе с радио Sputnik.

Врач рассказал, что у эпидемии «испанки» в начале прошлого века было три волны: весенняя, осенне-зимняя и через год осенне-зимне-весенняя. При этом самым тяжелым периодом была именно вторая волна. По мнению специалиста, в случае с коронавирусом ситуация очень похожая. «Коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — пояснил он.

Болибок отметил, что способ ускорить окончание пандемии есть, однако применить его на практике полностью довольно трудно. Он заключается в том, чтобы посадить всех инфицированных на жесткий карантин, так как вирус не может существовать в организме человека бесконечно. «Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», — выразил мнение специалист.

Ранее коронавирус и испанский грипп сравнил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. По словам профессора, в распространении двух заболеваний наблюдаются определенные схожести. Он пояснил, что коронавирус и испанка — респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, что во многом и объясняет их общие черты.

COVID-19 грипп коронавирус пандемия
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