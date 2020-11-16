Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?

Самую серьезную нищету в стране преодолели уже давно, однако именно сейчас — в разгар эпидемии и кризиса — нужно принимать более активные меры для помощи населению.

Бедность снова стала угрозой для всего мира

Коронавирус превратил миллионы людей по всему миру в бедняков, и ситуация продолжает ухудшаться. Такими темпами на грани нищеты могут оказаться 150 миллионов человек. За прошедшие десятилетия Россия добилась больших успехов в борьбе с этой проблемой, но сейчас бедными все еще остаются почти 20 миллионов человек. Власти верят, что в ближайшие годы бедняков станет вдвое меньше, однако ситуация осложняется эпидемией. Прививка от нищеты — в материале «Ленты.ру».

Мировая боль

С начала 1990-х число людей, живущих за чертой абсолютной бедности в мире, снизилось с 35 до 8,4 процента. Успех во многом объяснялся ростом экономики Китая и прогрессом стран с переходной экономикой вроде Индии и Индонезии. Однако в 2020-м впервые за несколько десятилетий уровень нищеты снова начал расти. Всемирный банк (ВБ) констатировал, что пандемия коронавируса и ее последствия свели на нет все старания по борьбе с глобальной угрозой: в условиях крайней нищеты рискуют оказаться десятки миллионов человек по всей планете. По оценке ВБ, количество людей, живущих в экстремальной нищете, в текущем году может увеличиться на 88-115 миллионов человек. К 2021 году их общая численность достигнет 150 миллионов.



«Человечество заплатит за COVID-19 колоссальную цену, — констатировал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. — Пандемия и глобальная рецессия могут привести к тому, что 9,4 процента населения планеты впадут в абсолютную бедность». По расчетам организации, нищета наступает, когда доход человека не превышает 1,9 доллара в день, это минимальная сумма, необходимая для выживания. Эксперты уверены, что мировой ВВП в этом году упадет на 5,2 процента — худший показатель со времен Второй мировой войны, при этом быстрого восстановления ждать не стоит.

В ООН предупредили, что влияние эпидемии на рост бедности только набирает обороты. Эксперты сравнили складывающуюся ситуацию с Великой депрессией и заключили, что ряды бедняков в ближайшие месяцы рискуют пополнить еще почти 180 миллионов человек.

Бедность напрямую связана с безработицей. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровень безработицы в богатых странах достигнет почти 10 процентов к концу 2020 года, а в случае второй волны коронавируса — 12 процентов. Международная организация труда (МОТ) предупредила, что, если страны снова начнут вводить карантин, работу до конца года потеряют 340 миллионов человек по всему миру.

Болезненный удар

Согласно официальной статистике, сейчас в России 4,8 миллиона безработных, или 6,6 процента от всего трудоспособного населения страны. Это рекорд за восемь лет, а именно с марта 2012 года — тогда показатель составлял 6,5 процента. Всего за время пандемии количество нетрудоустроенных россиян увеличилось на 36 процентов, или на 1,25 миллиона человек. Господсчет учитывает только тех, кто официально встал на биржу труда, но многие этого не сделали, так что в действительности безработными могут быть до восьми миллионов россиян.

С ростом безработицы у россиян упали и доходы. По данным Росстата, за второй квартал 2020 года доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума выросла до 13,5 процента — 19,9 миллиона человек. Главная причина — ослабление деловой активности в пандемию и, как следствие, снижение реальных денежных доходов. Во втором квартале 2020-го они рухнули на 8 процентов, это рекорд с 1999 года.

В группе риска оказались безработные, наемные работники, занятые в малом бизнесе и семьи с детьми. По планам властей, уровень бедности в стране должен был снизиться вдвое к 2024 году, однако из-за кризиса сроки пришлось сдвинуть на шесть лет — до 2030 года, в Кремле верят, что это достижимо.

Эпидемия больно ударила по среднему классу в России: до пандемии к среднему классу можно было отнести до 24 процентов населения. К среднему классу в России относят людей с высшим образованием, которые занимаются умственным трудом или предпринимательством. Это люди с доходами, которые позволяют им иметь недвижимость и автомобиль, отмечают аналитики агентства АКРА. По подсчетам экспертов, минимальный уровень зарплат для причисления к этой категории в Москве составляет 121,1 тысячи рублей (до вычета налогов), в остальных субъектах России для того чтобы считаться средним классом, россиянам необходимо зарабатывать в среднем как минимум 60 тысяч рублей. Такие расчеты расходятся с представлением властей: они верят, что к среднему классу в стране относятся 70 процентов граждан, и это те, кто зарабатывает больше 17 тысяч рублей.

Потеря работы и падение доходов перевели 6,1 процента его представителей в категорию бедных, заключили экономисты ВШЭ. Но это временное явление, уверена старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. «Снижение доли среднего класса в России — одномоментное явление, которое продлится недолго. Все-таки средний класс — высококвалифицированные специалисты с хорошим образованием, которые смогут восстановить уровень доходов в ближайшие год-два», — пояснила она.

Пути решения

С начала пандемии российские власти выделили свыше четырех триллионов рублей на программу спасения экономики, она включает в себя в том числе меры социальной поддержки: выплаты семьям с детьми и пособия по безработице. Базой для выхода из кризиса служат национальные проекты, охватывающие все сферы жизни: от мегастроек до проблем демографии. При этом именно бедность называют одной из главных проблем. Кремль предлагает решить ее с помощью социальных контрактов. Это своеобразный договор о взаимных обязательствах, который заключают органы социальной защиты и малоимущий гражданин. По этому контракту он получает выплаты, социальные услуги, жизненно необходимые товары. Помощь можно получить только по перечню товаров, в который, например, не входят одежда и обувь.

- У нас сегодня совсем другая страна и другая экономика. И уровень доходов граждан совсем другой. Я уже говорил: да, у нас много граждан за чертой бедности, по последним данным — где-то около 20 миллионов, а в 2000 году было 42 миллиона с лишним: в два раза сократили. И в ближайшие годы мы сократим еще в два раза, я в этом уверен,- Владимир Путин президент России

В 2019 году в пилотных регионах заключено 89,3 тысячи социальных контрактов. Большая часть из них приходится на семьи с детьми. В текущем году на реализацию программы выделены семь миллиардов рублей. Со следующего года социальный контракт начнут внедрять по всей стране. На эти цели в регионы станут направлять более 26 миллиардов рублей в год из федерального бюджета.

Действие пакета спасительных мер продлили на 2021 год. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, по итогам 2020-го экономика упадет на 4,8 процента. Он указал, что нынешняя ситуация оказалась намного серьезнее, чем кризисы 1998 и 2009 годов, так что сейчас государство должно еще активнее поддерживать бизнес и население.

Однако власти смотрят в будущее с оптимизмом: министр экономического развития Максим Решетников предположил, что экономика восстановится уже во втором квартале будущего года. Всего на борьбу с последствиями пандемии направлены 4,5 процента ВВП.

Пандемия сделала бедняками миллионы человек по всему миру, это коснулось и России. По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), половина россиян стала беднее из-за коронавируса. Несмотря на то что за последние 20 лет уровень бедности в России снизился, ситуация не может устраивать: сейчас за чертой бедности живут почти 20 миллионов человек. В стране реализуется сразу несколько программ, направленных на сокращение бедности, однако эта работа нарушается из-за глобальных кризисов. Самую серьезную нищету в стране преодолели уже давно, однако именно сейчас — в разгар эпидемии и кризиса — нужно принимать более активные меры для помощи населению.

Источник: lenta.ru