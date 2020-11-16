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Помогли беженцам из Степанакерта вернуться в свои дома российские миротворцы

12:15 16.11.2020 Фото: стоп-кадр ©t.me/rian_ru
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Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

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Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев

В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российскими миротворцами вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России.
Ранее сообщалось, что около 250 жителей города вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в Степанакерт после развертывания миротворческого контингента.

"В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван – Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.
Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
Также в Карабах входят российские миротворцы. Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

Источник: РИА Новости

беженцы военный конфликт миротворцы
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