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Жестоко избил тяжеловеса Сергея Харитонова боец ММА. Его поместили в СИЗО

12:30 16.11.2020 Фото: @adam_yandiev_boroda
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Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали.

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Против Яндиева возбуждено два уголовных дела

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева, избившего тяжеловеса Сергея Харитонова, взяли под стражу и поместили в следственный изолятор (СИЗО) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, спортсмена задержали на 48 часов. Все это время он проведет в камере СИЗО.

Яндиева задержали в столице накануне, 15 ноября. По словам самого Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Как заявил ветеран ММА, Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.

Источник: t.me/ENews112

боец мма избил кастет тяжеловес Адам Яндиев Сергей Харитонов
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