Умер от коронавируса известный галерист Аркадий Пасман в Новосибирске

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Пасман умер на прошедших выходных.
Известный в Новосибирске галерист Аркадий Пасман умер от коронавируса. Ему было 64 года.
Аркадия Пасмана скончался ночью 15 ноября. Около месяца он боролся с болезнью, был подключен к ИВЛ. Но спасти его не удалось.
Похоронят Пасмана 17 ноября на Заельцевском кладбище. Проститься можно будет в 13:30.
Отметим, что Аркадий Пасман являлся сооснователем художественных галерей «Зеленая пирамида», «Традиции и современность», а также владельцем антикварного салона.
По первой специальности он был врачом-невропатологом, но затем окончил ВГИК и стал галеристом.