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Умер от коронавируса известный галерист Аркадий Пасман в Новосибирске

12:14 16.11.2020 Фото: awardslondon.com
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Он являлся сооснователем художественных галерей «Зеленая пирамида», «Традиции и современность», а также владельцем антикварного салона.

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От коронавируса в Новосибирске умер известный галерист Аркадий Пасман
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер от коронавируса известный галерист Аркадий Пасман в НовосибирскеУмерла преподаватель НГУ Наталья ШиробоковаЕщё 524 новостей

Пасман умер на прошедших выходных.

Известный в Новосибирске галерист Аркадий Пасман умер от коронавируса. Ему было 64 года.

Аркадия Пасмана скончался ночью 15 ноября. Около месяца он боролся с болезнью, был подключен к ИВЛ. Но спасти его не удалось.

Похоронят Пасмана 17 ноября на Заельцевском кладбище. Проститься можно будет в 13:30.

Отметим, что Аркадий Пасман являлся сооснователем художественных галерей «Зеленая пирамида», «Традиции и современность», а также владельцем антикварного салона.

По первой специальности он был врачом-невропатологом, но затем окончил ВГИК и стал галеристом.

галерист скончался Аркадий Пасман
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