Умер от коронавируса известный галерист Аркадий Пасман в Новосибирске

Он являлся сооснователем художественных галерей «Зеленая пирамида», «Традиции и современность», а также владельцем антикварного салона.

От коронавируса в Новосибирске умер известный галерист Аркадий Пасман

Пасман умер на прошедших выходных.

Известный в Новосибирске галерист Аркадий Пасман умер от коронавируса. Ему было 64 года.

Аркадия Пасмана скончался ночью 15 ноября. Около месяца он боролся с болезнью, был подключен к ИВЛ. Но спасти его не удалось.

Похоронят Пасмана 17 ноября на Заельцевском кладбище. Проститься можно будет в 13:30.

Отметим, что Аркадий Пасман являлся сооснователем художественных галерей «Зеленая пирамида», «Традиции и современность», а также владельцем антикварного салона.

По первой специальности он был врачом-невропатологом, но затем окончил ВГИК и стал галеристом.