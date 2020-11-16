16.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

"Вы меня боитесь?": пошутил над военными на совещании Путин

13:00 16.11.2020 Фото: кремлин.ру
1

Военные приехали к Путину, так как вопросы по ядерному оружию, поднимавшиеся на совещании, носят секретный характер, и обсуждать их по видеосвязи невозможно.

% name% title
Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными

На совещании с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обратил внимание, что его кресло стоит поодаль от других, сообщили "Вести".

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" — пошутил глава государства.

В ответ глава Минобороны Сергей Шойгу ответил: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".

Такая расстановка мебели объясняется особыми санитарными мерами, которые действуют в резиденции президента.

Как отметил телеведущий Павел Зарубин, военные приехали к Путину, так как вопросы по ядерному оружию, поднимавшиеся на совещании, носят секретный характер, и обсуждать их по видеосвязи невозможно.

политическая шутка президент Владимир Путин Сергей Шойгу
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боятся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дистанционное банковское обслуживание: каким оно бывает
14:27 16-11-2020
Дистанционное банковское обслуживание: каким оно бывает
Аренда бензобура в компании ПрокатМаркет - выгодно и надежно с минимальным залогом
14:26 16-11-2020
Аренда бензобура в компании ПрокатМаркет - выгодно и надежно с минимальным залогом
Традиции празднования Троицы в России
14:25 16-11-2020
Традиции празднования Троицы в России
Варианты комнатных растений для дома
14:23 16-11-2020
Варианты комнатных растений для дома
Установка и ремонт окон
14:22 16-11-2020
Установка и ремонт окон
Новые правила для получения субсидии на ЖКХ с 2021 года
14:20 16-11-2020
Новые правила для получения субсидии на ЖКХ с 2021 года
Изнасиловали 11-летнюю девочку три 10-летних мальчика
14:19 16-11-2020
Изнасиловали 11-летнюю девочку три 10-летних мальчика
Заработок на арбитраже трафика
14:18 16-11-2020
Заработок на арбитраже трафика
Готовые домашние задания в онлайн-режиме: преимущества сервиса и чем помогут ГДЗ детям и их родителям?
14:17 16-11-2020
Готовые домашние задания в онлайн-режиме: преимущества сервиса и чем помогут ГДЗ детям и их родителям?
Как пандемия и удаленка повлияли на «белые» и «серые» зарплаты в Новосибирской области?
14:15 16-11-2020
Как пандемия и удаленка повлияли на «белые» и «серые» зарплаты в Новосибирской области?