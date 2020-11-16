"Вы меня боитесь?": пошутил над военными на совещании Путин

Военные приехали к Путину, так как вопросы по ядерному оружию, поднимавшиеся на совещании, носят секретный характер, и обсуждать их по видеосвязи невозможно.

Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными

На совещании с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обратил внимание, что его кресло стоит поодаль от других, сообщили "Вести".

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" — пошутил глава государства.

В ответ глава Минобороны Сергей Шойгу ответил: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".

Такая расстановка мебели объясняется особыми санитарными мерами, которые действуют в резиденции президента.

Как отметил телеведущий Павел Зарубин, военные приехали к Путину, так как вопросы по ядерному оружию, поднимавшиеся на совещании, носят секретный характер, и обсуждать их по видеосвязи невозможно.