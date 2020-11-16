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Рассказал о своих «скулящих под стенами» противниках Пашинян

13:15 16.11.2020 Фото: facebook.com/nikol.pashinyan
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Азербайджан расценил соглашение как победу. В Ереване возмутились произошедшим и потребовали отставки руководства страны.

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Пашинян рассказал о своих «скулящих под стенами» противниках

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своих «скулящих под стенами» противниках. Об этом он написал в Facebook-аккаунте.

Пашинян заявил, что посмотрел десятки видео со словами поддержки от армянских военнослужащих, находящихся на передовой. Премьер подчеркнул, что был поражен их глубокомыслием. Он добавил, что ждет военных с фронта в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со своими противниками, «скулящими под стенами».

Ранее сообщалось, что к участникам акции протеста в центре Еревана за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна присоединились люди в военной форме. По словам прибывших, они недавно вернулись с передовой в Нагорном Карабахе.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки — после того как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана принял заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. 12 ноября поступали сообщения о том, что в армянской столице начались массовые задержания протестующих, требующих отставки Пашиняна.

Согласно договоренностям России, Армении и Азербайджана, стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.

Азербайджан расценил соглашение как победу. В Ереване возмутились произошедшим и потребовали отставки руководства страны.

Источник: facebook.com/nikol.pashinyan

военный конфликт Нагорный Карабах перемирие Никол Пашинян
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