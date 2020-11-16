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Высмеял ошибку Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе Соловьев

14:00 16.11.2020 Фото: Ксения Собчак / YouTube
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Азербайджан, Армения и Россия приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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В сюжете Собчак о соглашении по Нагорному Карабаху показали карту региона, на которой были также Армения и Азербайджан

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял ошибку своей коллеги Ксении Собчак, которую та допустила в рассказе о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В сюжете Собчак о соглашении по Нагорному Карабаху показали карту региона, на которой были также Армения и Азербайджан. Однако в названии второй страны была допущена орфографическая ошибка, и на карте ее обозначили как «Азейбарджан». «Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак», — констатировал Соловьев.

Это не первый раз, когда Соловьев критикует Собчак. В конце октября телеведущий обвинил ее в глупости после того, как та поддержала президента Франции Эманнуэля Макрона, заявившего о кризисе ислама. Он посчитал, что Собчак неправа в том, что религия и государство отбирают свободу у людей.

Азербайджан, Армения и Россия приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно соглашению, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.

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