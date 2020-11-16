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Особняк с "золотыми туалетами" за 60 млн рублей нашли у российского полицейского

13:30 16.11.2020 Фото: Кадр: программа «Кстати»
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Недвижимость с коттеджем, навесом, баней, прудом и собственным лесом принадлежит, как сообщается, замначальника полиции по городу Волкову Алексею Станиславовичу.

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У российского полицейского нашли особняк за 60 миллионов рублей

У российского полицейского из города Кулебаки местные жители нашли особняк стоимостью от 60 миллионов рублей без учета внутреннего убранства. Об этом говорится в сюжете программы «Кстати», выходящей на нижегородском телевидении.

Россияне провели съемку с дрона и показали получившийся материал нескольким риелторским конторам, которые и назвали минимальную сумму в 60 миллионов. Недвижимость с коттеджем, навесом, баней, прудом и собственным лесом принадлежит, как сообщается, замначальника полиции по городу Волкову Алексею Станиславовичу.

Он приобрел, по словам жителей Кулебак, от четырех до шести участков земли, чтобы построить дом, и насыпал себе отдельную дорогу. Строители, которые занимались отделкой коттеджа Волкова, побоялись рассказать все на камеру, но признались, что внутри «все вплоть до золотых туалетов».

Также журналистам сообщили, что жена Волкова тоже работает в правоохранительных органах, а его тесть раньше являлся сотрудником МВД. В местном отделении полиции ситуацию никак не прокомментировали, однако делом уже заинтересовались в Следственном комитете по региону.

коррупция особняк полицейский роскошь Алексей Волков
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От редакции

Откуда такие деньги?

Поросёнок Пётр, 16 ноября 2020 13:52
Впрочем, ничего нового, как говаривал персонаж Юрия Никулина в "Бриллиантовой руке", от туда.
Аноним, 16 ноября 2020 14:03
% от сладкого бизнеса - вертикаль власти однако.

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