Поздравил НАСА и SpaceX с успешным стартом Crew Dragon Байден

Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.

Байден поздравил НАСА и SpaceX с успешным стартом Crew Dragon

Демократ Джо Байден, объявивший ранее о своей победе на выборах президента США, вслед за Дональдом Трампом поздравил НАСА и SpaceX с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon.

"Поздравляю НАСА и SpaceX с сегодняшним запуском. Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь, используя наши инновации, изобретательность и решимость. Я присоединяюсь ко всем американцам и народу Японии в пожелании астронавтам всего наилучшего в их путешествии", - написал он в Twitter. Ранее космическое агентство с запуском поздравил действующий президент США Трамп.

Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.

Crew Dragon, на борту которого находятся трое астронавтов НАСА и один космонавт из Японии, стартовал во Флориде в 03.27 мск в понедельник, его стыковка с МКС запланирована на утро вторника.

Для США возобновление собственной пилотируемой программы имеет особенно важное значение, поскольку снижает зависимость от России в доставке своих астронавтов на МКС.