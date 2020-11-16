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Поздравил НАСА и SpaceX с успешным стартом Crew Dragon Байден

13:45 16.11.2020 Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
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Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.

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Байден поздравил НАСА и SpaceX с успешным стартом Crew Dragon

Демократ Джо Байден, объявивший ранее о своей победе на выборах президента США, вслед за Дональдом Трампом поздравил НАСА и SpaceX с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon.

"Поздравляю НАСА и SpaceX с сегодняшним запуском. Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь, используя наши инновации, изобретательность и решимость. Я присоединяюсь ко всем американцам и народу Японии в пожелании астронавтам всего наилучшего в их путешествии", - написал он в Twitter. Ранее космическое агентство с запуском поздравил действующий президент США Трамп.

Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.

Crew Dragon, на борту которого находятся трое астронавтов НАСА и один космонавт из Японии, стартовал во Флориде в 03.27 мск в понедельник, его стыковка с МКС запланирована на утро вторника.
Для США возобновление собственной пилотируемой программы имеет особенно важное значение, поскольку снижает зависимость от России в доставке своих астронавтов на МКС.

космос ракета сша Джо Байден
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