"Умерла на руках у мужа и дочери": Поблагодарила за соболезнования и организацию похорон умершей экс-управделами мэрии семья Елены Исламовой жителей Бердска

Похоронили Елену Ивановну в пятницу, 13 ноября, на бердском кладбище. У нее обнаружили онкологию 12 лет назад, сделали операцию, но в последний год заболевание усугубилось.

Елена Исламова умерла на руках супруга и дочери

Поблагодарила жителей Бердска семья безвременно ушедшей из жизни Елены Исламовой. как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 12 ноября в Бердске ушла из жизни Елена Исламова. В последние годы она руководила Городским центром культуры и досуга. Ранее Елена Ивановна много лет отработала в должности управляющего делами бердской мэрии - еще с 1990-х годов. В органы власти они пришла с Бердского электромеханического завода. Елене Исламовой было 56 лет. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", она долго и тяжело болела. У нее несколько лет назад обнаружили онкологию. Она боролась с ней.

- Семья Елены Исламовой выражает благодарность друзьям, близким, коллегам Елены Ивановны, администрации города Бердска и представителям СМИ за оказанную поддержку и помощь в организации и проведении похорон Елены Ивановны, а также всем пришедшим проститься с ней. Особую благодарность выражаем настоятелю бердского Кафедрального собора в честь Преображения Господня - отцу Владимиру. Низкий всем поклон и сердечная благодарность!

Похоронили Исламову Елену Ивановну в пятницу, 13 ноября, на бердском кладбище. У нее обнаружили онкологию 12 лет назад, сделали операцию, но в последний год заболевание усугубилось. Елена Ивановна умерла дома, на руках супруга и дочери, которые до последней минуты поддерживали ее, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Ведь семья для нее всегда была на первом месте, несмотря на огромную занятость.

В последние 4 года она руководила Городским центром культуры и досуга. Ранее Елена Ивановна 20 лет отработала в должности управляющего делами бердской мэрии - еще с 1990-х годов. В органы власти они пришла с Бердского электромеханического завода, который выдвинул ее в депутаты.

Елена Ивановна была большим профессионалом, мудрым и ответственным человеком. Она могла сплотить вокруг себя хорошую команду, генерировать идеи и воплощать их в жизнь. И вместе с тем была принципиальным, требовательным и исключительно порядочным человеком, умела откликаться на чаяния других, всегда была готова оказать помощь.

В 2019 году директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламова была удостоена почетной грамоты Законодательного собрания Новосибирской области «за многолетний добросовестный труд, большой вклад в культурное развитие города и активную общественную деятельность».

Елена Ивановна — профессиональный управленец, профессиональный хозяйственник - следила за организационной деятельностью во времена нескольких мэров - Александра Терепы, Ильи Потапова, Андрея Михайлова и Евгения Шестернина. Ее должность стояла в одном ряду с заместителями главы — по значимости и спектру полномочий. Во властных кругах Елена Ивановна заслужила репутацию «серого кардинала», очень влиятельной и хорошо информированной персоны.

Для города ее уход из жизни - огромная невосполнимая утрата. Она оставила заметный след в истории Бердска как в становлении и функционировании органов власти, так и в развитии культуры и городского парка.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Елены Ивановны. И скорбит вместе с ними по поводу безвременной кончины прекрасного человека.

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