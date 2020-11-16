Отправил за решетку застрелившего лося браконьера суд Бердска

В отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго – в виде заключения под стражу на период дознания, по 19 ноября 2020 года.

Подозреваемым выбрали меру пресечения

05 ноября 2020 года Бердским городским судом Новосибирской области рассмотрены ходатайства по месту производства предварительного расследования – отделения дознания Отдела МВД России по г. Бердску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, подозреваемых в совершении незаконной охоты на диких животных (лось) на особо охраняемой природной территории государственного биологического заказника «Сузунский», с применением огнестрельного оружия, в составе группы лиц по предварительному сговору. В отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго – в виде заключения под стражу на период дознания, по 19 ноября 2020 года.