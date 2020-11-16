Отправил за решетку застрелившего лося браконьера суд Бердска

05 ноября 2020 года Бердским городским судом Новосибирской области рассмотрены ходатайства по месту производства предварительного расследования – отделения дознания Отдела МВД России по г. Бердску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, подозреваемых в совершении незаконной охоты на диких животных (лось) на особо охраняемой природной территории государственного биологического заказника «Сузунский», с применением огнестрельного оружия, в составе группы лиц по предварительному сговору. В отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго – в виде заключения под стражу на период дознания, по 19 ноября 2020 года.
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В отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго – в виде заключения под стражу на период дознания, по 19 ноября 2020 года.
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