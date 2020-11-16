Ослепла и изменилась до неузнаваемости после страшного ДТП 26-летняя Мария Лебедева. За рулем был любимый. Фото сибирячки

"Вот так сидишь один в темноте, а у всех свои дела, жизнь идет". Девушка рассказала о предательстве своего возлюбленного "Курьер. Среда. Бердска".

Мария Лебедева до аварии

Трагедия, которая случилась с сибирячкой Марией Лебедевой 4 года назад, шокировала всю Россию. Историю девушки снимали даже для ток-шоу на федеральных каналах. Жительница Новосибирска из невероятной красавицы модельных параметров в один день изменилась до неузнаваемости.

В страшном ДТП Мария потеряла зрение, память и получила первую группу инвалидности. Её жених, Андрей Хакимжанов, находившийся за рулем машины попавшей в аварию, бросил девушку после четырех лет отношений. «Курьер. Среда. Бердск» в личной беседе узнал, как изменился мир Марии Лебедевой после трагедии.

« Тот самый день, который изменил жизнь на до и после»

Маша в этот день записалась на наращивание ресниц. Эта косметическая процедура занимает много времени, но Андрей решил подождать девушку в машине. Молодому человеку не хватило терпения. Его возлюбленной долго не было из-за этого у Андрея испортилось настроение. Когда парень вез Машу домой, он ругался, кричал на неё, а потом нажал на газ. Дальше случилось автокатастрофа, которая навсегда изменила жизнь девушки.

Маша до ДТП любила фотографироваться

Длинные каштановые волосы из-за множества ран пришлось подстричь под каре. Прием гормональных таблеток отразился на фигуре Марии: она сильно поправилась. Но это не самое страшное, что произошло с сибирячкой. В ДТП ей раздробило тазовую кость, также девушка полностью лишилась зрения.

«Жизнь сегодня»

Длительные курсы реабилитации и лечение в лучших клиниках Москвы не восстановили зрение. У Маши случилась атрофия зрительного нерва – полная гибель его волокон.

- После передачи у Малахова со мной связались врачи. Они обещали три бесплатных операции, которые могли вернуть мне зрение. Но после первой врач посмотрел, что у меня нет изменений, две других операции делать не стали, - с тоской делится Мария.

Сегодня девушка продолжает верить, что к ней снова вернется зрение.

-В Новосибирске мы ходили к врачу. Я рассказала, что мне показалось в ванной, как будто вижу струйки воды. Доктор сказал, что это просто невозможно. Я все равно верю, что, может, когда-то снова смогу видеть, - говорит Мария.

Кроме того, Машу мучают проблемы с кишечником, ей удалили 4 см прямой кишки. Каждый день девушка принимает обезболивающие, без которых она уже не может жить.

- В Москве мне сделали две операции на глаза и на таз. Просто вырезали 4 см прямой кишки. Новосибирский врач сказал, что это самый важный участок, который отвечает за удержание каловых масс. И его вырезали. Доктор назначил уставку импланта. Операция прошла неудачно, имплант не прижился. Потом были подобные попытки решить проблему удержанием кала, ставили новые импланты. Новосибирский врач так и не помог. Также был доктор из Уфы, который сообщил нам, что нужно ждать год до полного заживления, только тогда продолжать лечение, - рассказала девушка.

Но это ещё не все проблемы со здоровьем, что тревожат Машу. У 26-летней девушки проблемы с женским здоровьем.

- Я уже перестала пить гормональные таблетки. Но врач из Москвы развел руками, сказал, что я не смогу иметь детей. После него я пошла к новосибирскому доктору. Он сообщил, что яйцеклетка здоровая, но просто находится в спящем режиме,- рассказала Мария.

Девушка стала метеозависимой, сейчас её мучают постоянные приступы головной боли.

-Хочется просто разбить голову об стенку из-за этой погоды. Знаю, если я так сделаю, лучше мне точно не станет. Конечно, мне на ум проходили разные страшные мысли, сделать с собой что-то. Живу ради своих родных,- поделилась душевным состоянием девушка.

Раньше Маше часто делала профессиональный макияж

«Родные люди»

Родители и сестра с братом - это единственные люди, которые поддерживают и помогают Марии жить дальше. Бывший парень после аварии иногда навещал её в больнице, изредка звонил девушке, а потом вовсе пропал из ее жизни:

- Я защищала честь и репутацию Андрея перед СМИ, я его очень любила. Но когда он понял, что его никто не посадит за это ДТП, он исчез из моей жизни. Сейчас я виню его за эту аварию.

Девушка не понимает, почему так с ней обошелся любимый человек. Семья пострадавшей подала на Андрея Хакимжанова в суд на возмещение компенсации расходов по лечению, реабилитации, проезд и сопровождение в Москову. Но судом Марии Лебедевой было отказано в исковых требованиях.

Девушка рассказала, что кроме парня с ней перестали общаться близкие подруги.

- Одна из моих подружек живет в соседнем доме, сейчас она ко мне даже не заходит. Говорит, у нее своя личная жизнь, ей некогда. Другим я звоню, но они не берут трубки, хотя видно пропущенный вызов от меня. Никто из них мне не перезванивает. Вот так сидишь один в темноте, а у всех свои дела, жизнь идет, - с досадой говорит девушка.

«Вера в людей»

Сейчас Маша открыта новому общению, в социальных сетях она пишет, что не прочь погулять, когда на улице отличная погода.

- Я не боюсь пойти погулять с незнакомым мне человеком. Мы сначала созваниваемся, и я по голосу понимаю, стоит мне с ним общаться или нет,- делится Маша.

Девушка, не смотря на все испытания и боль, через которую прошла, не озлобилась на окружающих. И по-прежнему верит, что все будет хорошо.

- Очень подбадривает, когда восьмилетний малыш держит мне дверку в подъезде или когда предлагает довести меня до аптеки. Он такой маленький, а уже такой понимающий, добрый, настоящая мужчина в такие моменты мне легче жить,- с улыбкой в голосе говорит Маша.