За решеткой встретят второй Новый год задушившие из-за Peugeot мать двоих детей Ирину Синельникову из Бердска

Кемеровский облсуд продлил подсудимым Фурсову и Белоусову содержание под стражей до февраля 2021 года. Громкий судебный процесс подходит к финалу. Прокурор просит лишить свободы на 20 лет каждого.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов встретят 2021 год в СИЗО

Судья Кемеровского областного суда Алексей Новоселов в понедельник, 16 ноября, продлил срок содержания под стражей Станиславу Белоусову. В СИЗО он проведет еще 3 месяца, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в облсуде Кемерова. Как и его подельник Дмитрий Фурсов. Ему решение о продлении меры пресечения суд принял 13 ноября.

В тот день, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после двухмесячного перерыва возобновился громкий процесс по уголовному делу об делу о зверском убийстве 34-летней бердчанки, матери двоих детей Ирины Синельниковой в январе 2019 года.

Таким образом, обвиняемые в тяжком преступлении бердчане Фурсов и Белоусов второй Новый год встретят за решеткой - уже 2021-й. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обоих задержали через двое суток (13 января 2019-го) после того, как задушили Ирину Синельникову и выбросили в глуши ее тело.

Громкий процесс затягивается, поскольку суду пришлось вернуться к судебному следствию после того, как на сентябрьском заседании Фурсов неожиданно сделал заявление, что в ночь задержания (на 13 января 2019 года) он написал явку с повинной, которой не оказалась в материалах предварительного расследования, предоставленных суду. Кроме того, в последнем слове Фурсов опроверг сведения, занесенные в протокол: дескать, давал показания в изможденном состоянии, «сутки не спавши, не евши».

Судья Новоселов согласился с доводами и постановил допросить трех следователей СК и криминалиста. Суд удовлетворил ходатайство, пояснив, что явка с повинной может смягчить наказание и стать «самостоятельным доказательством».

Напомним, что судебный процесс проходит в Кузбассе — по месту обнаружения тела убитой Ирины Синельниковой. После удушения Фурсов и его подельник Станислав Белоусов ее выбросили в глухом месте близ горнолыжного курорта Танай в Кемеровской области.

Уголовное дело о жестоком убийстве Ирины Синельниковой поступило в суд 23 октября 2019 года, 12 ноября начался процесс. Подельники находятся в СИЗО почти два года. Прокурор требует для Фурсова наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строго режима, для Белоусова — на год меньше.

Белоусову и Фурсову инкриминируют статьи Уголовного кодекса РФ:

ст. 325 ч. 2 (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа);

ст. 162 ч. 4 п. в (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего);

ст. 105 ч. 2 п. п. ж, з (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Как убивали мать двоих детей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ходе судебного заседания 4 сентября после отказа Фурсова от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.

Циничное убийство

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала и первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.

Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реального «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов, адвокат Фурсова.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации семье погибшей Ирины Синельниковой.

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