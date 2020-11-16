Зачем начали откачивать топливо из выкатившегося за пределы ВПП в Толмачево Ан-124?

Грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем.

Специалисты начали откачивать топливо из выкатившегося за пределы ВПП в Толмачево Ан-124

Специалисты начали откачивать топливо из самолета Ан-124, который 13 ноября выкатился за пределы ВПП новосибирского аэропорта Толмачево и повредил в результате происшествия шасси. Таким образом самолет станет легче и его будет проще эвакуировать, сообщил в понедельник начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслав Федоров.

"Производится раскачка топлива воздушного судна для того, чтобы облегчить его и приступить к эвакуации", - сообщил собеседник агентства.

По словам Федорова, перед отправкой самолета на ремонт с ним проводятся дополнительные манипуляции. Для этого на место уже прибыли инженерно-технические специалисты, а также дополнительное оборудование для подъема самолета. В настоящее время оценивается техническое состояние воздушного судна, проверяется его электроснабжение.

Как ранее сообщалось, грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и фюзеляж. Возбуждено уголовное дело, проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Предназначен для транспортировки грузов, в том числе крупногабаритных, а также для массированных перевозок личного состава и техники вооруженных сил. Максимальная грузоподъемность - 120 т. Максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 км, размах крыла - около 73 м.