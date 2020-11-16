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Колоноскопия: особенности процедуры и подготовка к ней

14:08 16.11.2020
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Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут возникнуть в любом возрасте и значительно ухудшить состояние жизни.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут возникнуть в любом возрасте и значительно ухудшить состояние жизни. Для диагностики этих заболеваний ЖКТ используют различные методики. Наиболее точными считается колоноскопия, УЗИ брюшной полости и гастроскопия. Каждый метод нацелен на обследования определенной части ЖКТ.

Колоноскопия и ее особенности

Колоноскопия– распространенный метод исследования, позволяющий определить все патологии толстого кишечника. С помощью этой процедуры можно проверить не одну часть, а весь кишечник целиком. По своим возможностям, колоноскопия значительно превосходит даже рентген.

Обычно такую диагностику назначает гастроэнтеролог или проктолог, после обследования и сбора всего анамнеза заболевания. Причинами, по которым могут назначить данную процедуру, является:

  1. Длительный запор неясного происхождения.
  2. Примеси крови и слизи в кале.
  3. Неясная потеря в весе.
  4. Наследственные онкологические заболевания толстого кишечника и полипоз.
  5. Инородное тело в кишечнике.

Сама процедура проводится с использованием гибкого зонта, который вводят в толстую кишку через задний проход. На конце зонта установлено специальное оптическое оборудование в виде камеры, которая выводит изображение на экран. Таким образом, такое детальное исследование позволяет определить даже незначительные изменения и патологии в толстой кишке.

Как правильно подготовиться

Для точного и детального результата, пациент должен предварительно подготовиться. Для этого, перед проведением самой процедуры, больной должен придерживаться определенной диеты и провести тщательную очистку кишечника.

На время диеты придется отказаться от алкогольных напитков, бобовых, сырых овощей и фруктов, жирного, соленого и копченого. При этом такую процедуру часто проводят под наркозом, из-за чего перед проведением полностью исключается употребление завтрака.

Для очищения толстой кишки используют специальные слабительные средства. Подобрать данный препарат поможет сам доктор.

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