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Пенсия по потере кормильца

14:11 16.11.2020
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Пенсия по потере кормильца выплачивается ежемесячно после смерти человека, обеспечивающего семью.

Пенсия по потере кормильца выплачивается ежемесячно после смерти человека, обеспечивающего семью.

Государством предусмотрен особый вид пенсий, которые позволяют поддерживать семьи, которые потеряли близкого человека, обеспечивающего семью. В настоящее время пенсия по потере кормильца бывает:

  • Cтраховой. Она начисляется родным работавшего гражданина, за которого отчисляли страховые взносы. Не играет роли причина смерти и длительность работы.
  • Государственной. Она назначается если погибший был военным или космонавтом. Также ее могут получать люди, пострадавшие от техногенных катастроф;
  • Социальной. Она является разновидностью государственной пенсии. Она положена родственникам, когда умерший кормилец был инвалидом или пенсионером. Также данный вид пенсии может начисляться и в других ситуациях.

Сегодня всю информацию о начислениях пенсии можно получить в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте пенсионного фонда. Для быстрого перехода можно воспользоваться ссылкой https://pfrfp.ru/lichnyj-kabinet/. Регистрация проводится быстро. Для этого в нужных полях указывают ФИО, адрес электронной почты и контактный телефон. После подтверждения с помощью СМС открывается личный кабинет. Но для того, чтобы пользоваться полным функционалом следует впоследствии внести полные паспортные данные. После их проверки открывается доступа ко всем функциям ресурса.

Пенсионный фонд в Новосибирске и других городах России оформляет пенсию по потере кормильца в кратчайшее время. Для этого необходимо представить документ, удостоверяющий личность: для взрослого человека – паспорт, для ребенка - свидетельство о рождении, для иностранцев граждан – вид на жительство. Также должно быть свидетельство о смерти кормильца и документ, подтверждающий родственные связи.

Кроме того, для проверки пенсионный фонд, может затребовать любые другие документы. В частности обязательно понадобиться подтверждение стажа умершего человека. Пенсия по потере кормильца подлежит ежегодной компенсации на величину инфляции. По другим возникшим вопросам можно проконсультироваться со специалистами пенсионного фонда.

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