Пенсия по потере кормильца выплачивается ежемесячно после смерти человека, обеспечивающего семью.

Государством предусмотрен особый вид пенсий, которые позволяют поддерживать семьи, которые потеряли близкого человека, обеспечивающего семью. В настоящее время пенсия по потере кормильца бывает:

Cтраховой. Она начисляется родным работавшего гражданина, за которого отчисляли страховые взносы. Не играет роли причина смерти и длительность работы.

Государственной. Она назначается если погибший был военным или космонавтом. Также ее могут получать люди, пострадавшие от техногенных катастроф;

Социальной. Она является разновидностью государственной пенсии. Она положена родственникам, когда умерший кормилец был инвалидом или пенсионером. Также данный вид пенсии может начисляться и в других ситуациях.

Сегодня всю информацию о начислениях пенсии можно получить в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте пенсионного фонда. Для быстрого перехода можно воспользоваться ссылкой https://pfrfp.ru/lichnyj-kabinet/ . Регистрация проводится быстро. Для этого в нужных полях указывают ФИО, адрес электронной почты и контактный телефон. После подтверждения с помощью СМС открывается личный кабинет. Но для того, чтобы пользоваться полным функционалом следует впоследствии внести полные паспортные данные. После их проверки открывается доступа ко всем функциям ресурса.

Пенсионный фонд в Новосибирске и других городах России оформляет пенсию по потере кормильца в кратчайшее время. Для этого необходимо представить документ, удостоверяющий личность: для взрослого человека – паспорт, для ребенка - свидетельство о рождении, для иностранцев граждан – вид на жительство. Также должно быть свидетельство о смерти кормильца и документ, подтверждающий родственные связи.

Кроме того, для проверки пенсионный фонд, может затребовать любые другие документы. В частности обязательно понадобиться подтверждение стажа умершего человека. Пенсия по потере кормильца подлежит ежегодной компенсации на величину инфляции. По другим возникшим вопросам можно проконсультироваться со специалистами пенсионного фонда.