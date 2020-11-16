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Правила грузоперевозок в Москве — к чему должны присмотреться фирмы и есть ли изменения в законодательстве?

14:12 16.11.2020
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На сегодняшний день очень тяжело найти компанию, которая осуществляет перевозки согласно правилам и требованиям.

На сегодняшний день очень тяжело найти компанию, которая осуществляет перевозки согласно правилам и требованиям. Об изменениях в нормативных актах относительно автомобильных грузоперевозок говорят уже на протяжении трех лет. Еще в 2018 году был открыт этот вопрос, но с тех пор мало, что изменилось. Эксперты говорят, что в 2021 все же правки будут внесены и подтверждены законом. Кроме того, на специализированном сайте: perevozist.ru можно обратиться в компанию, которая ознакомлена со всеми стандартами и правилами, а ее водители могут бесперебойно, безопасно и в назначенные сроки перевезти необходимый груз согласно всех документов. Вся деятельность осуществляется только опираясь на действующее законодательство страны, поэтому проблем со транспортировкой никаких не должно возникнуть.

Каких изменений в правилах автомобильных грузоперевозок ожидать?

Правки в законе о грузовых перевозках автомобильным транспортом коснутся следующих положений:

  1. Оформление и предоставление водителем документов на груз сотрудникам ГИБДД.
  2. Нормативно-правовые акты, связанные с передачей отчетов и других документов в судебные органы и страховые компании.
  3. Регулирование работы экспедиторов.
  4. Условия подачи документов в Федеральную налоговую службу.

Изменения коснуться также форматов документов для подачи в ФНС. Также как компании, так и водители, которые занимаются автомобильными грузоперевозками должны быть ознакомлены и осведомлены про все нововведения. Кроме того, стоит помнить, что вместе с документацией на груз у водителей должны быть еще документы – на машину, технический осмотр, водительское удостоверение и паспорт.

Актуальные правила автомобильных грузоперевозок

Машина должна обладать достаточной грузоподъемностью, чтобы не перегружать ее выше нормы. Водитель должен надежно зафиксировать груз, предотвращая его падения и связанные с этим аварийные ситуации. Перевозимые вещи не должны закрывать машинисту обзор, и мешать другим водителям на дороге передвигаться. Габариты грузов тоже не должны превышать нормы, указанные законом.

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