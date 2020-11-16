Виртуальный город Владимир — интересная онлайн-площадка и полная информация по городу в одном месте

Онлайн-энциклопедия «Виртуальный город Владимир» — это путеводитель в формате фото по Владимиру и Владимирской области. На интернет-площадке представлена детальная история города, его культура, традиции, наследие, а также отображена современная жизнь и особенности социально-экономического развития. Именно по следующей ссылке можно смотреть интересную и важную информацию о городе.

Особенности виртуального путешествия по Владимиру

Если у вас нет возможности посетить Владимирскую область, прогуляться по самым красивым ее местам, увидеть Владимир и его достопримечательности, колорит, живописные парки и уютные кафешки, это не беда. Вы всегда можете окунуться в атмосферу города, используя для этого виртуальны путеводитель, в котором можно:

просмотреть улицы и дома;

увидеть панорамы города в 3Д изображениях;

найти организацию через каталог;

ознакомиться с информацией о любом городе Владимирской области;

изучить историю, культурное наследие города через фото-галерею.

Раздел «Огороде» разделен на тематические категории: «Храмы, церкви и монастыри», «Памятники», «Музеи и экспозиции» и «Памятникиархитектуры».

Мобильная версия

Виртуальный путеводитель теперь адаптирован не только под компьютеры, но и под мобильные гаджеты и смартфоны. Это позволяет искать необходимую информацию и просто проводить приятно время, наслаждаясь прекрасными видами в фотогалерее в любое время и с любого места, где есть подключение к WI-FI.

Почему стоит гулять по виртуальному городу и что можно конкретнее узнать?

Итак, в любом случае, чтобы узнать подробности про город, стоит обратить внимание на специализированный сайт, где в принципе подробно описано абсолютно все новости, которые происходят. Также, есть возможность в онлайн-режиме попросту пройтись по городу и узнать подробнее о достопримечательностях, ведь все действительно подписано и интересно представлено в онлайн-режиме. Да и к тому же, таким образом лучше изучается история, все исторические факты и многое другое.