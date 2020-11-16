Стал фигурантом уголовного дела глава администрации Виктор Мельников

Он нанес ущерб бюджету в размере более 16 млн рублей.

Источник: на главу администрации Волгодонска возбудили дело о превышении полномочий

По данным источника в правоохранительных органах, у Виктора Мельникова провели обыск.

Следователи возбудили уголовное дело на главу администрации города Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в правоохранительных органах региона.

"Уголовное дело на главу администрации Волгодонска Мельникова возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области у подозреваемого проведен обыск", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, Мельников нанес ущерб бюджету в размере более 16 млн рублей. "Мельников подозревается в том, что в 2017 году дал указание директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты выполнения работ по ремонту дорог общего пользования. Фактически не выполненные работы были оплачены полностью. Сейчас речь идет об ущербе бюджету свыше 16 млн рублей", - сказал собеседник агентства.