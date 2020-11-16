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Распилила подростку лицо отскочившая от бревна бензопила

14:55 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Травмы мальчик получил во время распила дров.

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В Тоцком районе отскочившая от бревна бензопила угодила в лицо школьнику

Правоохранители Тоцкого района проводят проверку по факту травмирования школьника бензопилой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, 13-летнего мальчика доставили в лечебное учреждение из одного из населенных пунктов бригадой скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у пациента рваную рану лба и спинки носа.

Как удалось выяснить полицейским в ходе беседы с отцом пострадавшего школьника, травмы мальчик получил во время распила дров. Бензопила, которая находилась в руках ребенка, отскочила от бревна и повредила его лицо.

Процессуальное решение будет вынесено после завершения проверки.

бензопила техника безопасности
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От редакции

Ужас?

Аноним, 16 ноября 2020 15:25
Так можно и голову отпилить.

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