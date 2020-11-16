Распилила подростку лицо отскочившая от бревна бензопила

В Тоцком районе отскочившая от бревна бензопила угодила в лицо школьнику

Правоохранители Тоцкого района проводят проверку по факту травмирования школьника бензопилой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, 13-летнего мальчика доставили в лечебное учреждение из одного из населенных пунктов бригадой скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у пациента рваную рану лба и спинки носа.

Как удалось выяснить полицейским в ходе беседы с отцом пострадавшего школьника, травмы мальчик получил во время распила дров. Бензопила, которая находилась в руках ребенка, отскочила от бревна и повредила его лицо.

Процессуальное решение будет вынесено после завершения проверки.