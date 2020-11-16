Разбитым угнанный на глазах владельца Renault Megane за 450 000 рублей нашли в деревне Новолокти полицейские из Бердска

Вернули угнанный автомобиль Renault Megane его владельцу полицейские в Бердске
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 16 ноября Родион, полицейские обнаружили его автомобиль через день или два после угона. Он стоял брошенный в деревне Новолокти Искитимского района. Разбитый.
-Стекла выбили, аккумулятор утащили, напакостили. Ремонт обойдется в 70 000 рублей, а, может, и во все 100 000 рублей, - отметил Родион.
По словам бердчанина, буквально перед угоном он полностью отремонтировал свою иномарку. Обошлась в копеечку, просто золотая, вздохнул Родион.
Бердчанин доставил Renault Megane на СТО. После ремонта думает продавать иномарку — она для него оказалась несчастливой.
Полиция продолжает разыскивать угонщика автомобиля Renault Megane.
Напомним, неизвестный злоумышленник угнал Renault Megane ранним утром 6 ноября. Прямо на глазах у владельца. Возле киосков в районе дома №4 по ул. Горького. Родион буквально на 30 секунд вышел в киоск. Не стал глушить мотор и вытаскивать из автомобиля ключи. Когда возвращался, то увидел, что за рулем его иномарки сидит мужчина Родион бросился к автомобилю и уже открыл дверцу, когда злоумышленник дал задний ход и был таков. Он выехал на ул. Ленина и рванул в сторону Искитима. Внешность угонщика Родион не запомнил. Только то, что мужчина невысокого роста, на вид лет 25. На голову был накинут капюшон.
Родион позвонил в полицию и сообщил об угоне. Полицейские прибыли на место и проехались по окрестности, посмотрели. Владелец иномарки написал заявление об угоне.
Родион приобрел машину 4 месяца назад за 450 тыс. рублей. За помощью бердчанин обратился к читателям «Курьер. Среда. Бердск». Он просил откликнуться тех, кто что-либо знает об угнанном автомобиле.
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