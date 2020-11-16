Разбитым угнанный на глазах владельца Renault Megane за 450 000 рублей нашли в деревне Новолокти полицейские из Бердска

Полиция сработала оперативно. После угона прошло не более двух дней. Угонщика продолжают искать.

Полицейские вернули Renault Megane владельцу. Сейчас автомобиль находится на ремонте

Вернули угнанный автомобиль Renault Megane его владельцу полицейские в Бердске

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 16 ноября Родион, полицейские обнаружили его автомобиль через день или два после угона. Он стоял брошенный в деревне Новолокти Искитимского района. Разбитый.

-Стекла выбили, аккумулятор утащили, напакостили. Ремонт обойдется в 70 000 рублей, а, может, и во все 100 000 рублей, - отметил Родион.

По словам бердчанина, буквально перед угоном он полностью отремонтировал свою иномарку. Обошлась в копеечку, просто золотая, вздохнул Родион.

Бердчанин доставил Renault Megane на СТО. После ремонта думает продавать иномарку — она для него оказалась несчастливой.

Полиция продолжает разыскивать угонщика автомобиля Renault Megane.

Напомним, неизвестный злоумышленник угнал Renault Megane ранним утром 6 ноября. Прямо на глазах у владельца. Возле киосков в районе дома №4 по ул. Горького. Родион буквально на 30 секунд вышел в киоск. Не стал глушить мотор и вытаскивать из автомобиля ключи. Когда возвращался, то увидел, что за рулем его иномарки сидит мужчина Родион бросился к автомобилю и уже открыл дверцу, когда злоумышленник дал задний ход и был таков. Он выехал на ул. Ленина и рванул в сторону Искитима. Внешность угонщика Родион не запомнил. Только то, что мужчина невысокого роста, на вид лет 25. На голову был накинут капюшон.

Родион позвонил в полицию и сообщил об угоне. Полицейские прибыли на место и проехались по окрестности, посмотрели. Владелец иномарки написал заявление об угоне.

Родион приобрел машину 4 месяца назад за 450 тыс. рублей. За помощью бердчанин обратился к читателям «Курьер. Среда. Бердск». Он просил откликнуться тех, кто что-либо знает об угнанном автомобиле.

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