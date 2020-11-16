NASA успокаивает: к Земле летит не астероид, а третья ступень лунной ракеты

Спустя 54 года «Центавр» станет ненадолго спутником Земли – он облетит планету дважды и вернется на свою привычную траекторию к июню 2021 года.

Траектория полета 2020 SO

В середине сентября ученые обнаружили необычный объект, который двигался по аномальной траектории. Сначала ученые решили, что это астероид, но, изучив его, специалисты Лаборатории реактивного движения NASA поняли, что космическое тело является рукотворным.

Объект с индексом 2020 SO оказался разгонным блоком «Центавр». Его запустили в космос с мыса Канаверал в 1966 году, ракета должна была доставить к Луне зонд «Сервейер-2» (Surveyor 2), однако миссия пошла не по плану – зонд разбился, а «Центавр» оказался на солнечной орбите.

Спустя 54 года «Центавр» станет ненадолго спутником Земли – он облетит планету дважды и вернется на свою привычную траекторию к июню 2021 года.Об этом сообщает Space.com.

Ранее «Профиль» писал о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Согласно наблюдениям специалистов, он движется со скоростью чуть более 8 километров в секунду, или более 29 тыс. км/ч. Службы мониторинга NASA считают, что расстояние между космическим телом и планетой составит более 7 млн км.