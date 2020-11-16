"Разводили" на помощь деньгами в несуществующих делах жителей Бердска

Если вам позвонили и сообщили о задержании близкого человека, требуют деньги за его освобождение, не поддавайтесь панике. Немедленно уточните у родных, все ли у них в порядке.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении мошенничества с использованием телефонной связи

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками Полка ДПС ГИБДД ГУ и с привлечением ОМОНа Управления Росгвардии пресекли противоправную деятельность 45-летнего жителя Искитимского района, подозреваемого в совершении телефонных мошенничеств в отношении жителей г. Бердска. Подозреваемый уже отбывал наказание в местах лишения свободы за грабёж и разбой.

Оперативники установили, что в сентябре 2019 года мужчина методом случайного набора цифр звонил гражданам г. Бердска, представляясь их близким родственником, а затем сотрудником полиции, и просил перечислить денежные средства якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. Злоумышленник изначально запрашивал у потерпевших сумму 200 тысяч рублей, затем выясняя материальное состояние граждан, соглашался о переводе меньшей суммы. Один из потерпевших перевел подозреваемому 3 тысячи рублей. В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность к 2 эпизодам преступной деятельности фигуранта в отношении жителей Бердска. При проведении личного досмотра подозреваемого полицейские изъяли 5 мобильных телефонов и сим-карту.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными и осторожными. Если вам позвонили и сообщили о задержании близкого человека, требуют деньги за его освобождение, не поддавайтесь панике. Немедленно уточните у родных, все ли у них в порядке. При этом звоните только по телефонам, которые вам были известны ранее, а не по тем, которые может назвать звонящий. Помните, что мошенники могут сообщить о долгах по кредиту, внезапной болезни и т.д. Порой в телефонной трубке «разыгрываются» настоящие спектакли. Сообщники распределяют роли, выступают сыновьями и внуками, врачами, адвокатами, консультантами. Обязательно сообщите о неожиданном звонке в полицию. Сотрудники правоохранительных органов помогут выбрать тактику поведения для дальнейшего общения со злоумышленниками, смогут задержать их с поличым и сохранить ваши деньги.

Источник: 54.мвд.рф