COVID-19 в России за сутки на 16 ноября: 22 778 заболели, 13 864 выздоровели

За последние сутки в России выявлено 22 778 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 640 (24,8%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Дагестан – 0,6%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Рязанская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край – 0,8%
Нарастающим итогом выявлено 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 13 864 человека:
Москва – 4244
Санкт-Петербург – 1070
Московская область – 456
Томская область – 396
Воронежская область – 357
Свердловская область – 346
Красноярский край – 321
Ставропольский край – 298
Архангельская область – 256
Ростовская область – 238
Кемеровская область – 221
Самарская область – 206
Мурманская область – 199
Иркутская область – 165
Пермский край – 156
Ленинградская область – 152
Республика Саха (Якутия) – 151
Тюменская область – 142
Республика Чувашия – 135
Алтайский край – 126
Ярославская область – 125
Нижегородская область – 125
Курская область – 119
Владимирская область – 117
Кабардино-Балкарская Республика – 113
Тверская область – 109
Ханты-Мансийский автономный округ – 108
Рязанская область – 106
Омская область – 104
Карачаево-Черкесская Республика – 103
Брянская область – 101
Вологодская область – 96
Республика Дагестан – 85
Ямало-Ненецкий автономный округ – 84
Забайкальский край – 79
Волгоградская область – 77
Амурская область – 77
Краснодарский край – 76
Сахалинская область – 73
Тульская область – 71
Республика Калмыкия – 71
Магаданская область – 69
Астраханская область – 68
Республика Алтай – 68
Республика Мордовия – 62
Республика Карелия – 58
Республика Хакасия – 49
Камчатский край – 49
Орловская область – 48
Республика Северная Осетия – Алания – 48
Курганская область – 48
Калужская область – 47
Республика Татарстан – 46
Саратовская область – 42
Ульяновская область – 40
Новгородская область – 39
Липецкая область – 35
Республика Ингушетия – 31
Пензенская область – 29
Ивановская область – 27
Республика Крым – 21
Костромская область – 19
Республика Марий Эл – 17
Кировская область – 16
Псковская область – 15
Севастополь – 15
Белгородская область – 13
Смоленская область – 12
Ненецкий автономный округ – 12
Чеченская Республика – 11
Тамбовская область – 10
Республика Башкортостан – 9
Еврейская автономная область – 2
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 453 849 человек.
За сутки подтверждено 303 летальных случая с коронавирусом:
Москва – 72
Ростовская область – 13
Красноярский край – 13
Московская область – 12
Нижегородская область – 12
Иркутская область – 12
Свердловская область – 10
Республика Бурятия – 10
Пермский край – 9
Воронежская область – 8
Омская область – 8
Забайкальский край – 8
Мурманская область – 6
Республика Чувашия – 6
Ханты-Мансийский автономный округ – 6
Краснодарский край – 5
Новосибирская область – 5
Республика Саха (Якутия) – 5
Республика Крым – 4
Волгоградская область – 4
Оренбургская область – 4
Кемеровская область – 4
Томская область – 4
Курская область – 3
Республика Калмыкия – 3
Астраханская область – 3
Кабардино-Балкарская Республика – 3
Удмуртская Республика – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Амурская область – 3
Костромская область – 2
Тверская область – 2
Тульская область – 2
Пензенская область – 2
Липецкая область – 1
Ярославская область – 1
Республика Дагестан – 1
Чеченская Республика – 1
Республика Башкортостан – 1
Кировская область – 1
Челябинская область – 1
Республика Тыва – 1
Приморский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 33 489 человек.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 69,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 534 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 458,6 тыс. человек.
Источник: стопкоронавирус.рф