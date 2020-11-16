COVID-19 в России за сутки на 16 ноября: 22 778 заболели, 13 864 выздоровели

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 453 849 человек.

Нарастающим итогом выявлено 1 948 603 случая

За последние сутки в России выявлено 22 778 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 640 (24,8%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан – 0,6%



2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Татарстан – 0,7%3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Рязанская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край – 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 13 864 человека:

Москва – 4244

Санкт-Петербург – 1070

Московская область – 456

Томская область – 396



Челябинская область – 370Воронежская область – 357Свердловская область – 346Красноярский край – 321Ставропольский край – 298Архангельская область – 256Ростовская область – 238Кемеровская область – 221Республика Бурятия – 220Самарская область – 206Мурманская область – 199Иркутская область – 165Пермский край – 156Ленинградская область – 152Республика Саха (Якутия) – 151Тюменская область – 142Оренбургская область – 140Республика Чувашия – 135Алтайский край – 126Ярославская область – 125Нижегородская область – 125Курская область – 119Владимирская область – 117Кабардино-Балкарская Республика – 113Удмуртская Республика – 112Тверская область – 109Ханты-Мансийский автономный округ – 108Рязанская область – 106Омская область – 104Карачаево-Черкесская Республика – 103Брянская область – 101Вологодская область – 96Приморский край – 89Республика Дагестан – 85Ямало-Ненецкий автономный округ – 84Забайкальский край – 79Волгоградская область – 77Амурская область – 77Краснодарский край – 76Сахалинская область – 73Новосибирская область – 72Тульская область – 71Республика Калмыкия – 71Магаданская область – 69Астраханская область – 68Республика Алтай – 68Республика Мордовия – 62Республика Карелия – 58Республика Адыгея – 52Республика Хакасия – 49Камчатский край – 49Орловская область – 48Республика Северная Осетия – Алания – 48Курганская область – 48Калужская область – 47Республика Татарстан – 46Республика Тыва – 43Саратовская область – 42Ульяновская область – 40Новгородская область – 39Липецкая область – 35Республика Ингушетия – 31Пензенская область – 29Ивановская область – 27Калининградская область – 24Республика Крым – 21Костромская область – 19Республика Марий Эл – 17Кировская область – 16Псковская область – 15Севастополь – 15Белгородская область – 13Республика Коми – 13Смоленская область – 12Ненецкий автономный округ – 12Чеченская Республика – 11Тамбовская область – 10Республика Башкортостан – 9Еврейская автономная область – 2

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 453 849 человек.

За сутки подтверждено 303 летальных случая с коронавирусом:

Москва – 72

Ростовская область – 13

Красноярский край – 13

Московская область – 12

Нижегородская область – 12

Иркутская область – 12

Свердловская область – 10



Алтайский край – 10Республика Бурятия – 10Пермский край – 9Воронежская область – 8Омская область – 8Забайкальский край – 8Мурманская область – 6Республика Чувашия – 6Саратовская область – 6Ханты-Мансийский автономный округ – 6Краснодарский край – 5Новосибирская область – 5Республика Саха (Якутия) – 5Республика Крым – 4Волгоградская область – 4Оренбургская область – 4Самарская область – 4Кемеровская область – 4Томская область – 4Курская область – 3Республика Калмыкия – 3Астраханская область – 3Кабардино-Балкарская Республика – 3Удмуртская Республика – 3Ульяновская область – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Амурская область – 3Костромская область – 2Тверская область – 2Тульская область – 2Пензенская область – 2Липецкая область – 1Смоленская область – 1Ярославская область – 1Республика Дагестан – 1Чеченская Республика – 1Республика Башкортостан – 1Кировская область – 1Челябинская область – 1Республика Тыва – 1Республика Хакасия – 1Приморский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 33 489 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 69,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 534 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 458,6 тыс. человек.

Источник: стопкоронавирус.рф