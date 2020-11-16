Продам квартиру в Микрорайон, 48 а в Бердске

Продаю 2-комнатную квартиру в 10-этажном кирпичном доме по адресу: Бердск, ул.Микрорайон, 48а

Продаю 2-комнатную квартиру в 10-этажном кирпичном доме по адресу: Бердск, ул.Микрорайон, 48а.

5 этаж. Общая площадь – 58,5, жилая – 33,1. Большой балкон – 4,3.

В квартире проживали одни владельцы с момента сдачи дома.

Преимущества – низкая слышимость – стены толстые, место расположения дома – пожалуй, самое удобное в Бердске. Напротив вас уже никогда не построят высотку. Вид из окна – на ДК Родина и ее чудесную площадь. Летом – цветники, зимой – яркие огни елки.

У дома – есть своя огороженная территория, оборудованная детскими игровыми зонами. Рядом три школы и несколько детских садов, множество остановок общественного транспорта, магазины, культурный центр города – ДК Родина.

Цена – 5 млн рублей.

Продажа без посредников и АН.

Звонить в течение дня в любое время с 8.00 до 22.00. - +7-913-717-59-98

После 16.00 и до 23.00 - +7-913-918-73-27

План квартиры

План квартиры

Дополнительные фото – территории, вид из окна и вид дома

Вид из окна