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Поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев Зеленский

17:30 16.11.2020 Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года.

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Зеленский поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду и поздравил ее с победой на президентских выборах в Молдавии, ждет ее визит в Киев.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
"Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев", - написал Зеленский в Twitter.

Источник: twitter.com

визит выборы Молдавия украина Владимир Зеленский
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