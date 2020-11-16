Поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев Зеленский

Зеленский поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду и поздравил ее с победой на президентских выборах в Молдавии, ждет ее визит в Киев.

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

"Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев", - написал Зеленский в Twitter.

Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів 🇺🇦 🇪🇺 🇲🇩. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

Источник: twitter.com