16.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Какие ограничения начали действовать с 16 ноября в регионе, срочно узнайте

16:31 16.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2

Постоянно ведется работа по контролю соблюдения ограничительных мер в Новосибирской области.

% name% title
Губернатор поручил проконтролировать соблюдение дополнительных ограничений для противодействия коронавирусу

В Новосибирской области продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер для профилактики распространения коронавируса. Губернатор Андрей Травников поручил специалистам региональных министерств совместно с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проконтролировать соблюдение новых ограничительных мер для противодействия коронавирусу, вступивших в силу с 16 ноября.

Напомним, что с сегодняшнего дня приостанавливается работа кинотеатров, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах; оказание услуг общественного питания с использованием фудкортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах.

«Ситуация остается напряженной. Нам ее удалось стабилизировать, но значительного улучшения пока нет, задействованы большие мощности нашего здравоохранения в оказании помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Необходимо продолжать работу дисциплинировано», — подчеркнул Губернатор.

В регионе постоянно ведется работа по контролю соблюдения ограничительных мер в Новосибирской области, на особом внимании находятся общественный транспорт, места общественного питания, объекты торговли. Важно соблюдать элементарные требования санитарной безопасности, чтобы не возникала необходимость вводить не точечные, а масштабные ограничительные меры.

Источник: nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие нужны еще ограничения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

17 ноября 2020 года - День участковых уполномоченных полиции в России
17:50 16-11-2020
17 ноября 2020 года - День участковых уполномоченных полиции в России
Подала к России иск на €3,5 млн из-за отравления мужа вдова Александра Литвиненко
17:49 16-11-2020
Подала к России иск на €3,5 млн из-за отравления мужа вдова Александра Литвиненко
На поверхности была лишь голова. Неизвестные жестоко убили женщину
17:45 16-11-2020
На поверхности была лишь голова. Неизвестные жестоко убили женщину
Предложили узаконить торговлю в соцсетях в Госдуме
17:43 16-11-2020
Предложили узаконить торговлю в соцсетях в Госдуме
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 16-11-2020
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция
Пособие в 6 018,5 рублей на детей от 3 до 7 лет: Что изменилось в ноябре 2020
17:39 16-11-2020
Пособие в 6 018,5 рублей на детей от 3 до 7 лет: Что изменилось в ноябре 2020
Назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе Пашинян
17:32 16-11-2020
Назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе Пашинян
Поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев Зеленский
17:30 16-11-2020
Поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев Зеленский
Нужно ли перезагружать смартфон? Как часто и в каких ситуациях?
17:20 16-11-2020
Нужно ли перезагружать смартфон? Как часто и в каких ситуациях?
Потратит 55 млрд на искусственный интеллект для поимки преступников МВД
17:15 16-11-2020
Потратит 55 млрд на искусственный интеллект для поимки преступников МВД