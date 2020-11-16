Какие ограничения начали действовать с 16 ноября в регионе, срочно узнайте

Губернатор поручил проконтролировать соблюдение дополнительных ограничений для противодействия коронавирусу

В Новосибирской области продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер для профилактики распространения коронавируса. Губернатор Андрей Травников поручил специалистам региональных министерств совместно с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проконтролировать соблюдение новых ограничительных мер для противодействия коронавирусу, вступивших в силу с 16 ноября.

Напомним, что с сегодняшнего дня приостанавливается работа кинотеатров, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах; оказание услуг общественного питания с использованием фудкортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах.

«Ситуация остается напряженной. Нам ее удалось стабилизировать, но значительного улучшения пока нет, задействованы большие мощности нашего здравоохранения в оказании помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Необходимо продолжать работу дисциплинировано», — подчеркнул Губернатор.

В регионе постоянно ведется работа по контролю соблюдения ограничительных мер в Новосибирской области, на особом внимании находятся общественный транспорт, места общественного питания, объекты торговли. Важно соблюдать элементарные требования санитарной безопасности, чтобы не возникала необходимость вводить не точечные, а масштабные ограничительные меры.

Источник: nso.ru