16.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Деньги на зарплату бюджетников и пособия на детей выделили в Новосибирской области. Кому повезло?

16:49 16.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Дополнительно в федеральном бюджете выделяются дотации 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности Новосибирской области – это поможет региону выполнить свои социальные обязательства, и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2,4 млрд рублей.

% name% title
Поправки в федеральный бюджет позволят привлечь в Новосибирскую область дополнительное финансирование

Первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков рассказал о подготовленных совместно с Правительством Российской Федерации наиболее значимых поправках ко второму чтению федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

«Депутаты совместно с Правительством подготовили поправки по финансовой помощи из федерального бюджета Новосибирской области в виде межбюджетных трансфертов по целому ряду важнейших направлений. Назову некоторые наиболее важные цифры по 2021 году. Так, дополнительно в федеральном бюджете выделяются дотации 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности Новосибирской области – это поможет региону выполнить свои социальные обязательства, и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2,4 млрд рублей, – отметил первый вице-спикер Государственной Думы. – Очень важная тема – бесплатное горячее питание в начальной школе не реже одного раза в день. Напомню, что очень долго депутаты добивались принятия этой нормы, с 1 сентября этого года она заработала. Здесь для обеспечения выполнения данной нормы на федеральном уровне предлагается предусмотреть почти 1,5 млрд рублей для Новосибирской области. Также из федерального бюджета предлагается выделить около 5,6 млрд рублей на выплаты ежемесячного пособия на каждого ребёнка с 3 до 7 лет в малообеспеченной семье и 0,9 млрд рублей – на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка. А на софинансирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения федерация направит региону более 1,8 млрд рублей».

«Все перечисленные средства будут отражены в поправках ко второму чтению федерального бюджета на следующие три года, которые будут рассматриваться на комитете по бюджету и налогам, и уже 24 ноября 2020 года – на заседании Государственной Думы. Будем отстаивать эти поправки при рассмотрении бюджета во втором чтении», – подчеркнул Александр Жуков.

Источник: nso.ru

закон инвестор регион
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Получаете пособия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

17 ноября 2020 года - День участковых уполномоченных полиции в России
17:50 16-11-2020
17 ноября 2020 года - День участковых уполномоченных полиции в России
Подала к России иск на €3,5 млн из-за отравления мужа вдова Александра Литвиненко
17:49 16-11-2020
Подала к России иск на €3,5 млн из-за отравления мужа вдова Александра Литвиненко
На поверхности была лишь голова. Неизвестные жестоко убили женщину
17:45 16-11-2020
На поверхности была лишь голова. Неизвестные жестоко убили женщину
Предложили узаконить торговлю в соцсетях в Госдуме
17:43 16-11-2020
Предложили узаконить торговлю в соцсетях в Госдуме
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 16-11-2020
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция
Пособие в 6 018,5 рублей на детей от 3 до 7 лет: Что изменилось в ноябре 2020
17:39 16-11-2020
Пособие в 6 018,5 рублей на детей от 3 до 7 лет: Что изменилось в ноябре 2020
Назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе Пашинян
17:32 16-11-2020
Назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе Пашинян
Поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев Зеленский
17:30 16-11-2020
Поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев Зеленский
Нужно ли перезагружать смартфон? Как часто и в каких ситуациях?
17:20 16-11-2020
Нужно ли перезагружать смартфон? Как часто и в каких ситуациях?
Потратит 55 млрд на искусственный интеллект для поимки преступников МВД
17:15 16-11-2020
Потратит 55 млрд на искусственный интеллект для поимки преступников МВД