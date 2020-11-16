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Власти просят отправить 30% работающих на удалёнку в Новосибирской области

17:09 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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В середине октября правительство Новосибирской области порекомендовало гражданам старше 65 лет перейти на дистанционную работу из-за эпидемиологической обстановки.

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Власти Новосибирской области просят отправить работников на удаленку

Работодателям рекомендовано обеспечить режим удалённой работы на дому не менее 30 % сотрудников, это решение озвучено на внеочередном заседании правительства Новосибирской области.

"Этим постановлением мы еще раз подтверждаем продление режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года, - отметил глава региона Андрей Травников. - Все ранее введенные ограничения и обязательные требования по соблюдению санитарной безопасности продолжают действовать".

В середине октября правительство Новосибирской области порекомендовало гражданам старше 65 лет перейти на дистанционную работу из-за эпидемиологической обстановки.

источник: nso

дистант работник удаленка
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