Власти просят отправить 30% работающих на удалёнку в Новосибирской области

В середине октября правительство Новосибирской области порекомендовало гражданам старше 65 лет перейти на дистанционную работу из-за эпидемиологической обстановки.

Власти Новосибирской области просят отправить работников на удаленку

Работодателям рекомендовано обеспечить режим удалённой работы на дому не менее 30 % сотрудников, это решение озвучено на внеочередном заседании правительства Новосибирской области.

"Этим постановлением мы еще раз подтверждаем продление режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года, - отметил глава региона Андрей Травников. - Все ранее введенные ограничения и обязательные требования по соблюдению санитарной безопасности продолжают действовать".

В середине октября правительство Новосибирской области порекомендовало гражданам старше 65 лет перейти на дистанционную работу из-за эпидемиологической обстановки.

источник: nso