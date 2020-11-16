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«Откладывать больше нельзя»: объявил реформу системы госуправления Мишустин

16:54 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти.

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Михаил Мишустин утвердил параметры реформы госаппарата

Постановления от 16 ноября 2020 года №1829, №1830.

Структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы. Решение утверждено Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Цель реформы – повысить эффективность работы госаппарата. Завершить реорганизацию планируется к 1 апреля 2021 года. Доклад о результатах этой работы должен лечь на стол Председателя Правительства к 1 мая.

Параметры реформы госаппарата закреплены двумя постановлениями, которые подписал Михаил Мишустин. Одно из них устанавливает единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. Второе – численность сотрудников, включая территориальные подразделения.

Так, согласно принятому решению, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.

Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти. Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.

В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных параметров. Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в Аппарат Правительства и Минфин до 20 ноября.

Постановление от 16 ноября 2020 года №1829
Постановление от 16 ноября 2020 года №1830

Источник: government.ru

бюрократ госаппарат чиновник Михаил Мишустин
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