«Откладывать больше нельзя»: объявил реформу системы госуправления Мишустин

Постановления от 16 ноября 2020 года №1829, №1830.
Структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы. Решение утверждено Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Цель реформы – повысить эффективность работы госаппарата. Завершить реорганизацию планируется к 1 апреля 2021 года. Доклад о результатах этой работы должен лечь на стол Председателя Правительства к 1 мая.
Параметры реформы госаппарата закреплены двумя постановлениями, которые подписал Михаил Мишустин. Одно из них устанавливает единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. Второе – численность сотрудников, включая территориальные подразделения.
Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.
Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.
Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти. Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.
В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных параметров. Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в Аппарат Правительства и Минфин до 20 ноября.
Постановление от 16 ноября 2020 года №1829
Постановление от 16 ноября 2020 года №1830
Источник: government.ru