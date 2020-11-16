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Назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе Пашинян

17:32 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Он также сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров армянских ВС пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

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Премьер Армении назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, когда в результате военных действий Азербайджану отходят ряд территорий непризнанной республики. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", - отметил он.

Пашинян также сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров армянских ВС пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

"С начала войны у нас есть несколько сотен пропавших без вести солдат. Думаю, что мы объявим день траура после того, как найдем наших людей", - отметил он.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.

военный конфликт Нагорный Карабах Никол Пашинян
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