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Какой телефон научился предупреждать о землетрясениях, узнайте

17:13 16.11.2020 Фото: huawei.com
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Потом опция появится и на других моделях.

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Флагманский смартфон Huawei научился предупреждать о землетрясениях

Источники сообщили, что на флагманских смартфонах Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro появилась функция предупреждения о землетрясениях. Чуть позже опция заработает и на других моделях смартфонов компании.
Технология работает предельно просто: когда где-то поблизости регистрируется землетрясение, на экране устройства появляется уведомление в виде всплывающего окна, а также раздаётся тревожный звуковой сигнал.

Такое раннее оповещение даёт пользователю возможность успеть спрятаться в убежище или другом безопасном месте.

Пока опция ограничена не только моделями смартфонов, но и регионом. Она доступна лишь пользователям из провинции Сычуань. Они также получают карту убежищ и адреса ближайших медицинских учреждений, куда можно обратиться за помощью. Вероятно, в будущем функция будет расширена.

Источник: ferra.ru

Huawei Mate 40 землетрясение
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От редакции

Работает?

Аноним, 16 ноября 2020 17:26
НВР:
Не понимаю, что мешает это программу ставить на любой смартфон?

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