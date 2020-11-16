Какой телефон научился предупреждать о землетрясениях, узнайте

Потом опция появится и на других моделях.

Флагманский смартфон Huawei научился предупреждать о землетрясениях

Источники сообщили, что на флагманских смартфонах Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro появилась функция предупреждения о землетрясениях. Чуть позже опция заработает и на других моделях смартфонов компании.

Технология работает предельно просто: когда где-то поблизости регистрируется землетрясение, на экране устройства появляется уведомление в виде всплывающего окна, а также раздаётся тревожный звуковой сигнал.

Такое раннее оповещение даёт пользователю возможность успеть спрятаться в убежище или другом безопасном месте.

Пока опция ограничена не только моделями смартфонов, но и регионом. Она доступна лишь пользователям из провинции Сычуань. Они также получают карту убежищ и адреса ближайших медицинских учреждений, куда можно обратиться за помощью. Вероятно, в будущем функция будет расширена.

Источник: ferra.ru