Какой телефон научился предупреждать о землетрясениях, узнайте

Источники сообщили, что на флагманских смартфонах Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro появилась функция предупреждения о землетрясениях. Чуть позже опция заработает и на других моделях смартфонов компании.
Технология работает предельно просто: когда где-то поблизости регистрируется землетрясение, на экране устройства появляется уведомление в виде всплывающего окна, а также раздаётся тревожный звуковой сигнал.
Такое раннее оповещение даёт пользователю возможность успеть спрятаться в убежище или другом безопасном месте.
Пока опция ограничена не только моделями смартфонов, но и регионом. Она доступна лишь пользователям из провинции Сычуань. Они также получают карту убежищ и адреса ближайших медицинских учреждений, куда можно обратиться за помощью. Вероятно, в будущем функция будет расширена.
Источник: ferra.ru
Не понимаю, что мешает это программу ставить на любой смартфон?