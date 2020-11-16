На поверхности была лишь голова. Неизвестные жестоко убили женщину

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неизвестной женщины

Жуткая находка была сделана примерно в 500 метрах от Коннолахтинской дороги. Прибывшие на место оперативники и судмедэксперты развеяли подозрения в очередном расчленении. Тело убитой было закопано в землю так, что на поверхности виднелась лишь голова.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Из материалов уголовного дела следует, что 15 ноября 2020 года в лесном массиве, расположенном в Курортном районе было обнаружено тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: spb.sledcom.ru