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Пособие в 6 018,5 рублей на детей от 3 до 7 лет: Что изменилось в ноябре 2020

17:39 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Если семья хочет получать выплату на пластиковую карту «МИР», необходимо до 1 июня сообщить в центры социальной поддержки населения тот номер счета, который привязан к этой карте.

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Продлен срок перехода на карту МИР по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет

В настоящее время рассматривается продление срока перехода на карту «МИР» для получения пособий на детей от 3 до 7 лет до 1 июня 2021 года. Минтруд России подготовил соответствующий проект постановления, который размещен на портале regulation.gov.ru.

Напомним, инициированная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным программа поддержки семей с детьми стартовала в июне текущего года. В условиях действующего режима ограничительных мер не все получатели данного пособия успели перейти на карты национальной платежной системы «МИР». Для удобства родителей принято решение о продлении срока переходного периода до 1 июня 2021 года.

В настоящее время при подаче заявления на получение выплаты родитель указывает счет в любом банке, на который перечисляется пособие. После 1 июня 2021 года перевод средств будет возможен на:

- счета, привязанные к карте «МИР»,

- счета, не привязанные к какой-либо пластиковой карте,

- временные специальные счета.

Если семья хочет получать выплату на пластиковую карту «МИР», необходимо до 1 июня сообщить в центры социальной поддержки населения тот номер счета, который привязан к этой карте.

Если родитель не планируют заводить карту «МИР», а счет, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести отдельный счет, который не привязан к какой-либо пластиковой карте и также сообщить его реквизиты в центр социальной поддержки населения.

Перечень центров социальной поддержки населения размещен на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: mtsr.nso.ru

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