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Подала к России иск на €3,5 млн из-за отравления мужа вдова Александра Литвиненко

17:49 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Потребовалось много времени, чтобы довести это дело до суда.

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Вдова Александра Литвиненко подала к России иск на €3,5 млн из-за отравления мужа

Вдова экс-сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко Марина подала против России иск на 3,5 млн евро в качестве компенсации за убийство мужа радиоактивным веществом. Материалы направлены в Европейский суд по правам человека, пишет The Guardian.

Марина Литвиненко просит ЕСПЧ признать взаимосвязь между убийствами и покушениями, предположительно связанными с российскими спецслужбами. Речь идет о смерти Александра Литвиненко, отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, а также отравлении Алексея Навального в 2020 году. Она сказала изданию, что за эти преступления кто-то должен понести ответственность, хотя понимает, что совершивших отравление людей вряд ли удастся установить.

«Прошло почти 14 лет с тех пор, как был убит мой муж. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. Потребовалось много времени, чтобы довести это дело до суда. Это было преступление, спонсируемое государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также российского Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения», — пояснила Марина Литвиненко.

Бывший офицер КГБ СССР и ФСБ РФ Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне в 2006 году, спустя шесть лет после своего бегства из России в Великобританию. Поводом для побега стал конфликт со спецслужбами: Литвиненко утверждал, что ФСБ причастна ко взрывам домов в Москве и других городах России в 1999 году и написал об этом книгу «ФСБ взрывает Россию».

После его смерти британская полиция начала расследование и пришла к выводу, что Литвиненко был убит с использованием полония-210 — редкого радиоактивного вещества. Исполнителями назвали бывших коллег Литвиненко по ФСБ Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового, которые действовали по приказу руководства ФСБ с согласия как директора службы Николая Патрушева, так и президента РФ Владимира Путина. Кремль неоднократно отрицал свою причастность к убийству Литвиненко.

агент отравление радиация химическое оружие Александр Литвиненко
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Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно сделала?

Аноним, 16 ноября 2020 18:27
Спасибо Литвиненко за то, что открыл нам правду в своей книге.
Теперь, глядя на судороги пока еще уцелевшей России, многое становится понятным в этой временной цепи уничтожения народа....

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