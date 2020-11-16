Названы сроки самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19

Тест можно не сдавать, если за две недели самоизоляции не проявились никакие симптомы коронавируса. Анализ берется только в обратном случае.

Допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19

Контактировавшие с больными COVID-19 могут покидать самоизоляцию через 14 дней без теста на коронавирус, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в документе.