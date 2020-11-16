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Названы сроки самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19

17:57 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Тест можно не сдавать, если за две недели самоизоляции не проявились никакие симптомы коронавируса. Анализ берется только в обратном случае.

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Допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Значительно выросло в реанимациях число тяжелых пациентов с COVID-19, заявил МурашкоНазваны сроки самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19Ещё 512 новостей

Контактировавшие с больными COVID-19 могут покидать самоизоляцию через 14 дней без теста на коронавирус, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в документе.

COVID-19 коронавирус пандемия
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