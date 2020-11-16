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Вымогал с угрозой взорвать бомбу 1 млн рублей у торговца 45-летний мужчина в Новосибирске

18:05 16.11.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Полицейские и сотрудники ФСБ задержали вымогателя. Он заключен под стражу после возбуждения уголовного дела. Муляж взрывного устройства от привез в торговый павильон предпринимателя.

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Бойцы Росгвардии проверили взрывное устройство - муляж

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве одного миллиона рублей, сообщили в понедельник, 16 ноября, в региональном управлении МВД.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Новосибирской области задержан ранее не судимый 45-летний мужчина, подозреваемый в вымогательстве.

Как установили полицейские, злоумышленник под угрозой применения насилия к местному предпринимателю требовал передать ему денежные средства в размере одного миллиона рублей. Мужчина отправил своему оппоненту смс-сообщение, в котором указал номер карты, куда следовало перевести требуемую сумму.

Однако, не дождавшись электронного перевода, злоумышленник доставил посредством одного из сервисов такси в торговый павильон, принадлежащий предпринимателю, подозрительный предмет, спрятанный в черный пакет. Потерпевший обратился за помощью в полицию. На указанный адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, кинолог с собакой, сотрудники Росгвардии.

Правоохранителями была оцеплена территория вокруг подозрительного предмета, а также проведена эвакуация граждан. В результате проверки установлено, что подозрительным предметом оказался муляж взрывного устройства, не представляющий опасности для жизни и здоровья граждан.

В ходе дальнейших оперативно-технических мероприятий подозреваемый - 45-летний мужчина был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Новосибирской области. В ходе обысков по месту проживания задержанного полицейские изъяли 9 сим-карт, куртку и сотовый телефон.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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