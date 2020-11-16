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После смерти 5 пациентов в частной клинике СК возбудил уголовное дело

19:31 16.11.2020 Фото: СКР
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У организации не имелось лицензий на виды оказываемых медицинских услуг. В ближайшее время в рамках уголовного дела следователи допросят руководство и сотрудников клиники.

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СКР возбудил дело после смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве

СКР возбудил уголовное дело по факту смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве. Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по части 3 статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В материалах дела сказано, что частная клиника, расположенная на Мичуринском проспекте в Москве, «оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть пяти пациентов», а также одной женщине нанесшие вред здоровью средней тяжести. В СКР отметили, что «у организации не имелось лицензий на виды оказываемых медицинских услуг троим пациентам».

В ближайшее время в рамках уголовного дела следователи допросят руководство и сотрудников клиники.

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