После смерти 5 пациентов в частной клинике СК возбудил уголовное дело

У организации не имелось лицензий на виды оказываемых медицинских услуг. В ближайшее время в рамках уголовного дела следователи допросят руководство и сотрудников клиники.

СКР возбудил дело после смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве

СКР возбудил уголовное дело по факту смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве. Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по части 3 статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В материалах дела сказано, что частная клиника, расположенная на Мичуринском проспекте в Москве, «оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть пяти пациентов», а также одной женщине нанесшие вред здоровью средней тяжести. В СКР отметили, что «у организации не имелось лицензий на виды оказываемых медицинских услуг троим пациентам».

В ближайшее время в рамках уголовного дела следователи допросят руководство и сотрудников клиники.