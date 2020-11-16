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Новый подход к лечению COVID-19 объявил глава Минздрава РФ

20:45 16.11.2020
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По словам Михаила Мурашко, пациентов могут переводить на долечивание, в том числе в профилактории и санаторно-курортные учреждения.

Мурашко рассказал о новом подходе к лечению COVID-19

В России разработан новый, более эффективный подход к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Это разворачивание коек первичного приёма для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, как правило, на госпитализацию пациенты попадают со средней степенью тяжести или тяжёлые пациенты. И используется так называемый этапный механизм лечения, то есть вот те койки, которые нужны острым пациентам, они оснащены 35 процентов коек реанимации, 70 процентов коек кислородом, и вот они должны принимать первичных пациентов, впервые поступающих в стационары», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» 16 ноября.

Министр обратил внимание, что дальше следует этапность лечения. По его словам, пациентов могут переводить на долечивание, в том числе в профилактории и санаторно-курортные учреждения.

Михаил Мурашко отметил, что такой подход позволит сохранять места для неинфекционных больных. «И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими проблемами, они должны получать помощь при ухудшении состояния, в том числе плановую помощь. Поэтому этапность — это важный элемент организации», — пояснил глава Минздрава.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому срок выполнения теста на наличие коронавируса не должен превышать 48 часов. Выписывать пациентов, согласно документу, можно будет после сдачи одного отрицательного теста на COVID-19, а не двух. Из стационара на амбулаторное лечение разрешается отправлять ещё до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР. С 17 ноября граждане, контактировавшие с больными коронавирусом, могут покидать самоизоляцию через 14 дней без теста на COVID-19.

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