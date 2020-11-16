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Изнасиловал и закопал: В убийстве 11-летней девочки признался задержанный

20:56 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Подозреваемый последний раз он вышел из мест лишения свободы 18 февраля 2020 года, в общей сложности он провел в колонии 19 лет.

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Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Свердловской области задержали

В изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Свердловской области, тело которой обнаружили ранее 15 ноября, подозревают неоднократно судимого гражданина 1980 года рождения, сообщили в СК. Его уже задержали, он дал признательные показания. В общей сложности он провел за решеткой 19 лет.

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из города Асбеста, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России. Как уточнили в ведомстве, подозреваемый дал признательные показания в совершении убийства малолетней.

11-летняя девочка ушла из дома днем 12 ноября и не вернулась. Следственный отдел по городу Асбеста СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»). Поисковый отряд «Лиза Алерт» 15 ноября сообщил об обнаружении ее тела.

По версии следствия, днем 12 ноября подозреваемый встретил девочку на улице, заговорил с ней и пригласил к себе домой.

После этого он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и задушил ее, отмечают следователи.

«От тела погибшей он избавился в темное время суток, вынеся на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый скрыл в земле, прикрыв ветками деревьев», — пояснили в ведомстве. Согласно показаниям подозреваемого, ранее он не был знаком с девочкой.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что задержанный — ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения. Среди числящихся за ним преступлений — убийство, продажа наркотиков и грабеж. В последний раз он вышел из мест лишения свободы 18 февраля 2020 года, в общей сложности он провел в колонии 19 лет.

Как уточнил глава пресс-службы ведомства, подозреваемый сам указал место в кустарнике за жилым девятиэтажным домом, где спрятал обнаженное тело убитой им девочки. Горелых отметил, что в ходе розыска тщательным проверкам подвергались лица, состоящие на учете, наркозависимые и склонные к таким поступкам.

«В семье погибшей Полины есть еще старший ребенок, сейчас он находится у бабушки», — сообщил он.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области обращал внимание, что на поиски ребенка вышли более 100 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий, волонтеров и кинологов.

К розыску также привлекли водителей семи городских служб такси, которым выдали ориентировку с фотографией пропавшей девочки и ее приметами.

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