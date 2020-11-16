Истекла кровью: Осудили хирурга за смерть пациентки после лапароскопии в Новосибирске

Осужденный настаивал на оправдании. Суд приговорил его за причинение смерти по неосторожности к 2 годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

У каждого хирурга есть свое кладбище

Вступил в силу приговор по делу о причинении врачом смерти по неосторожности, сообщил в понедельник, 16 ноября, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Новосибирска от 28.08.2020 в отношении 40-летнего уроженца Амурской области, врача-хирурга Андрея Титова.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и осужден к 2 годам ограничения свободы, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

В суде установлено, что 20 ноября 2018 года оперирующий врач-хирург хирургического отделения №1 ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» Титов при проведении пациентке операции нарушил общепринятые в практике хирургических стационаров правила проведения «лапароскопии», что привело к развитию массивного кровотечения.

Допущенные им дефекты оказания медицинской помощи привели к смерти женщины от массивной кровопотери, которая наступила в реанимационном отделении.

В суде Титов не признал свою вину, пояснив, что решение о проведении операции принимал ответственный хирург, приказ которого он исполнил. При этом в ходе операции (после обнаружения кровотечения у пациентки) он принял все возможные меры по спасению ее жизни с учетом его навыков и квалификации.

В апелляционной жалобе на приговор суда защитник и осужденный настаивали на отмене обвинительного приговора и оправдании Титова.

С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, наличия в деле неоспоримых доказательств в виде заключения судебно-медицинских экспертиз, подтвердивших нарушение врачом-хирургом правил проведения «лапароскопии» и прямой причинно-следственной связи этих нарушений с развитием у пациентки массивной кровопотери, повлёкшей ее смерть, суд отклонил доводы апелляционных жалоб.

Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.