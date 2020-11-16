Путин поздравил Майю Санду с избранием президентом Молдавии

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме российского лидера.

Путин поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента Молдавии, выразив надежду, что ее деятельность будет способствовать конструктивному развитию отношений Москвы и Кишинева, пожелав успехов, здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", – говорится в телеграмме.

Путин пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов.