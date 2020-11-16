Заклинания на растущую Луну: срочно ловите момент 16-22 ноября - ваше желание скоро исполнится

Используйте каждую фазу луны, чтобы создать мир, в котором вы хотите быть, используя одно из этих заклинаний прибывающей луны.

Фаза растущей луны увеличивает наше богатство и силу, поскольку свет луны переходит в полнолуние

Каждая фаза луны обладает магическим потенциалом для работы с энергией.

Вам не нужно ждать следующего полнолуния, чтобы проявить свои желания.

Растущая луна дает нам смелость исследовать наши мечты и привлекать наши желания.

Растущую луну можно использовать для полива семян, которые мы посадили во время новолуния.

Заклинания растущей луны способствуют развитию идей, которые мы насаждаем.

Фаза растущей луны увеличивает наше богатство и силу, поскольку свет луны переходит в полнолуние.

Фаза растущей луны наступает вскоре после новолуния, поскольку она становится полнолунием, и снова превращается в убывающую луну, пока снова не наступит новолуние.

Итак, энергия накапливается и настраивается на высвобождение того, чего вы больше не хотите.

Вот почему заклинание, применяемое во время фазы прибывающей луны, обладает уникальной силой.

Пять заклинаний прибывающей луны:

1. Заклинание "Визуализация прибывающей луны"

Создайте доску визуализации под растущей луной.

Поскольку это прекрасное время для манифестации, создание вашей собственной доски визуализации на основе вырезок из журналов и книг и слов одобрения может действительно принести пользу практикующему.

Идея доски визуализации состоит в том, чтобы визуализировать все, что вы хотите воплотить.

Взяв большой плакат и ножницы, начните вырезать из одноразового носителя вырезки из тех вещей, которые вы хотите в жизни.

Используйте заголовки для сильных слов, которые вы хотите привнести в свою жизнь; деньги, секс, любовь, семья.

Вырежьте изображения моделей, выполняющих нужные вам действия, и приклейте их все на доску любым удобным для вас способом.

Вы даже можете вырезать носители, которые больше связаны с вибрациями, которые вы хотите излучать, или с эстетикой, которая вам нравится.

Поместите доску в комнату, которую вы проходите или визуализируете каждый день ; у вашей двери, у изножья кровати, перед любимым зеркалом.

Это заклинание, использующее закон притяжения, чтобы помочь визуализировать и постепенно вносить изменения, которые вы хотите претерпеть, переписывая свои подсознательные желания с использованием искусства, созданного вами с помощью смешанной техники.

2. Заклинание растущей луны лаврового листа

Работайте, используя магию лаврового листа.

Работайте в свете растущей луны, будь то под окном или на улице.

На лавровом листе напишите, что вы хотите проявить в этой лунной фазе . Будьте конкретны и прямолинейны; не стесняйтесь спрашивать о своем желании.

Положите лавровый лист в ладонь, поставив его прямо на свет луны.

Ваша рука может начать ощущать поток лунной энергии; это означает, что магия заклинания работает.

Когда вы начнете это чувствовать, поднесите лавровый лист к груди и представьте себе жизнь, которой вы хотите жить.

Когда картина в вашей голове станет достаточно ясной, подожгите лавровый лист в контейнере, в котором он может храниться при ограниченном ожоге.

Визуализируйте дым, посылаемый на Луну, воплощающий ваши желания.

Позвольте ему выгореть естественным образом. Выбросьте пепел и знайте, что ваше заклинание выполнено.

3. Заклинание "Афродита" прибывающей луны.

Призовите Афродиту окружить ваши мечты божественной любовью.

Афродита - прекрасный манифест, и к ней приятно обратиться, если вам нужна поддержка, особенно если вам сложно налаживать диалог в повседневной жизни.

Я бы посоветовал использовать розовую свечу-столб, чтобы вы могли вырезать созданные вами сигилы или руны, которые связаны с вашими конкретными целями.

Вы можете помазать эту свечу маслом; Обязательно вытягивайте масло из фитиля к основанию свечи, чтобы поощрить проявление божественной любви .

Когда вы зажигаете свечу, призовите Афродиту! Вы можете сделать это с помощью устной или письменной речи; это действительно то, что вам удобнее всего.

Скажите ей, чего вы жаждете в своей жизни, попросите поддержки , подробно расскажите ей, как вам нужно больше поддержки и любви.

Продолжайте разговор, пока горит свеча, сделайте паузу, чтобы получить ясное видение в своей голове.

4. Очищающее заклинание прибывающей луны.

Очистите свои устройства в социальных сетях с помощью ритуала, особенно если вы пытаетесь обеспечить присутствие в социальных сетях .

Если вы ищете цифры, возможно, вы хотите высвободить часть негативной энергии, которая хранится в вашем телефоне.

Очищает его после поиска людей из их прошлого, которым не нужно быть в вашей истории поиска. Вы не хотите, чтобы в вашем телефоне накапливалась энергия.

Если вы хотите участвовать в сообществе в социальных сетях и получать больше лайков, вы можете использовать набор из полыни, чтобы очистить телефон от негативных энергий .

Сюда входят люди, которые заглядывают на вашу страницу, которую вы изгнали из своей жизни, и сообщения, которые вы спасли от бывших, и помогают стимулировать мечты.

Это очищающее заклинание растущей луны может привести к увеличению количества ваших подписчиков в социальных сетях и повысить ваш алгоритм.

5. Заклинание "Счастье при растущей Луне"

Создайте изобилие с помощью заклинания счастья.

Один из лучших способов проявить себя - это быть в позитивном состоянии ума; почему бы не создать в своей жизни избыток улыбок и радости?

Лучший способ повлиять на счастье в вашей жизни - это сделать сосуд для заклинаний.

Соберите недавно собранные цветы в парках и в лесных массивах (пожалуйста, не собирайте цветы в садах людей без разрешения)!

Добавьте их в чистую банку вместе с маслом жасмина и немного использованной кофейной гущи, чтобы придать бодрости вашей походке; Если вы предпочитаете чай, положите в банку свои любимые заварки из использованного чайного пакетика! Напишите на листе бумаги свое намерение.

Это то, что сделает вас счастливым или что вы бы хотели отпустить, чтобы почувствовать себя спокойнее. С помощью чайной свечи сожгите бумагу.

Поместите золу и воск в банку , закройте ее и положите в такое место, где вы сможете забыть. С этим последует счастье!

Вы творец магии в своей жизни.

Если вы хотите увидеть изменения и внести в свою жизнь что-то новое, только вы можете сделать это!

Вам не нужно постоянно ждать, пока окружающие вас не изменят.

Возьмите свою силу в свои руки, наложив заклинание, и проявите жизнь, для которой, как вы знаете, вы предназначены.

Используйте каждую фазу луны, чтобы создать мир, в котором вы хотите быть, используя одно из этих заклинаний прибывающей луны.

Источник: yourtango.com